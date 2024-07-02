Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu'nu atadı. Yaklaşık 8 yıldır İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Memişoğlu, pandemi döneminde konuk olduğu Haberler.com ekranlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

"SAĞLIKÇILARIMIZIN KIYMETİNİN BİLİNMESİ GEREK"

Vatandaşlara sağlıklarının kıymetini bilmelerini gerektiğini ifade eden Memişoğlu, "Türkiye için özellikle ifade ediyorum; sağlık kadar sağlıkçımızın da kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Pandemi salgınında dünyada methedilen birçok ülkeden çok daha iyi sağlık hizmeti sunduk biz... Hiçbir insan sokakta kalmadı, hiçbir insana ulaşamamazlık yapmadık, hiçbir kişiye parası olmadığı için sağlık hizmeti verememezlik yapmadık. Dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden birini sunduk. Bu ülkenin sağlıkçıları dünyanın sayılı sağlık ordularından biridir" ifadelerine yer vermişti.

BAKAN KOCA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Görevi Memişoğlu'na devreden Fahrettin Koca, geçtiğimiz yıl TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "Hekimler niye yurt dışına göç ediyor?" sorusuna "Bizden dolayı değil" diyerek para sayma hareketi yapmıştı. Koca'nın bu hareketi hem muhalefet sıralarının hem de sağlıkçıların büyük tepkisini çekmişti.