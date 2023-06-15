Yaz Yağışları Sivrisinekleri Kontrolden Çıkardı

Yaz yağışları baskı altındaki sivrisinek türünü kontrolden çıkardı

İlaçlamayla baskı altına alınan Ochlerotatus sivrisinek türünün, yaz aylarındaki yağışlar nedeniyle üreme alanlarının çoğaldığı bildirildi

Kışın sıcak, yaz aylarının yağışlı geçmesi sivrisineklerin işine geldi

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin : "Bu sinekler normalde ilaçlamayla baskı altında tutuluyordu ancak aşırı yağış toprağı doyurduktan sonra devasa genişlikte üreme alanı oluştu"

"Ochlerotatus bizim bölgemizde kısmi olarak görülüyordu. Ancak bu son yağışın etkisiyle gelişme alanı çoğalmasıyla maalesef arttı"

"Havaların ısınması ve yağışların durmasının ardından 7-10 gün içerisinde türün tekrar baskı altına alınacağını düşünüyorum"

Özellikle balkondaki kovalar, çatı saçaklarında su birikintileri oluşuyor. Bu birikintileri engellemeleri gerek. Sivrisinek şikayetleri varsa durgun suyu ortadan kaldırdıklarında birkaç gün içerisinde problem ortadan kalkacaktır"

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, iklim değişikliğinin sivrisineklerin tam istediği bir ortam oluşturduğunu belirterek, "Kış aylarında sineklerin çoğu saklandıkları yerlerde olumsuz çevre şartlarından dolayı ölürlerdi. Bu kış havanın sıcak, yaz aylarının da yağışlı geçmesi sineklerin tam istediği ortamları oluşturdu. Normalde ilaçlama ile baskı altında tutulan bir cinsimiz vardı. Ancak aşırı yağış toprağı doyurduktan sonra devasa genişlikte üreme alanı oluştu. Bu alanlarda da sinekler yumurtladı. Popülasyonunda şuanda bir artış yaşanıyor" dedi. Çetin, bu durumun havaların ısınması ve yağışın durması halinde 7-10 gün içerisinde normale dönebileceğini belirtti.

Yaz aylarında artış gösteren sivrisinek kabusu, bu yıl etkisini daha fazla gösteriyor. Buna sebep olarak da iklim değişikliği gösteriliyor. Kış aylarında saklanan ve aşırı soğuk nedeniyle telef olan sivrisinekler, bu kış havaların fazla soğumaması nedeniyle hayatta kalmayı başardı. Yaz aylarında ise ülke genelinde etkili olan yağışlar, sivrisineklerin üreme alanlarını genişletti. Belediyelerin rögar, fosseptik, kapalı alan ve su kanallarındaki ilaçlamaları bir yandan sürerken, tekrar eden yağışlar ilaçlamaların etkisini ise azalttı. Uzmanlar, sıcaklığın arması ve yağışların durması halinde bu durumun 7-10 gün içerisinde düzeleceğini öngörürken, konutlarında sivrisinek şikayeti yaşayan vatandaşlara da bazı önerilerde bulunuldu.

"Sineklerin tam istediği ortam oluştu"

Bu yıl Türkiye'de iklim değişikliğinin etkisini bariz bir şekilde görüldüğünü ifade eden Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, yağış rejiminde aşırı bir bozukluk olduğunu kaydetti. Kış aylarının sıcak, yaz aylarında da bariz bir şekilde yağışın gerçekleşmesinin sivrisinekler için ideal bir ortam oluşturduğuna dikkati çeken Çetin, "Normal şartlarda Antalya gibi bir ilde 35 derecenin üzerinde bir sıcaklıklı kurak bir dönem geçirmemiz gerekiyordu ama halen 20-25 derecelerde yağışlı bir ortam geçiriyoruz. Bu sivrisinekler için çok ideal bir ortam. Kış aylarında sineklerin çoğu saklandıkları yerlerde olumsuz çevre şartlarından dolayı ölürlerdi. Bu kış havanın sıcak, yaz aylarının da yağışlı geçmesi sineklerin tam istediği ortamları oluşturdu" dedi.

"Yağışlar sonrası devasa genişlikte üreme alanı oluştu"

Antalya'nın Manavgat ve Serik bölgesinde ilaçlamayla baskı altında olan Ochlerotatus sivrisinek türünün, yağışlarla birlikte geniş alana yayıldığını aktaran Çetin, "Özellikle denize yakın alanlarda toprak suya aşırı doydu. Bu alanlarda böğürtlenlerin arasında biriken suda ya da kısmi alanlarda yetişen bir sivrisinek cinsimiz var, Ochlerotatus . Bu sinekleri normalde ilaçlamayla baskı altında tutuluyordu ancak aşırı yağış toprağı doyurduktan sonra devasa genişlikte üreme alanı oluştu. Bu alanlarda da yumurtladılar. Popülasyonunda şuanda bir artış yaşanıyor. Yağış, belediyelerin bu üreme yerlerine yapmış olduğu ilaçlamanın da sürüklenip gitmesine sebep oldu. Ochlerotatus bizim bölgemizde kısmi olarak görülüyordu. Ancak bu son yağışın etkisiyle gelişme alanı çoğalmasıyla maalesef arttı" diye konuştu.

Evlerdeki su kapları ve kovaları kontrol edin uyarısı

Havaların ısınması ve yağışın kesilmesinin ardından 1 hafta -10 günlük bir süreç içerisinde türün tekrar baskı altına alınabileceğini belirten Çetin, sivrisinek şikayeti bulunan vatandaşlara da bazı tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Çetin, şunları söyledi: "Özellikle balkondaki kovalar, çatı saçaklarında su birikintileri oluşuyor. Bu birikintileri engellemeleri gerek. Sivrisinek durgun suyu sever. Sivrisinek şikayetleri varsa durgun suyu ortadan kaldırdıklarında birkaç gün içerisinde problem ortadan kalkacaktır."