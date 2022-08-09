Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz, kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruyor Yaz aylarının vazgeçilmezi olan ve sofralardan eksik olmayan karpuz, kansere ve kalp hastalıklarına karşı korurken diyabet hastalarında belli oranda tüketebilecekleri yaz meyveleri arasında yer alıyor.

Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz, kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruyor

SİVAS - Yaz aylarının vazgeçilmezi olan ve sofralardan eksik olmayan karpuz, kansere ve kalp hastalıklarına karşı korurken diyabet hastalarında belli oranda tüketebilecekleri yaz meyveleri arasında yer alıyor.

Yüzde doksanı sudan oluşan ve yaz aylarında sofralardan eksik olmayan karpuzun faydaları saymakla bitmiyor. İçerisinde bulunan likopen bileşiği sayesinde vücutta hücre sağlığının korunmasını ve toksinlerin atılmasını sağlayan karpuz, kansere ve kalp hastalıklarına karşı en önemli doğal koruyucular arasında yer alıyor. Tezgahlardaki yerini kilosu 2 liradan alan karpuz halkın yoğun ilgisini görüyor. Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan şeker hastalarının dahi günde üç üçgen dilim, yaklaşık 200 gram karpuz tüketebileceklerini söyledi.

"Kansere ve kalp hastalıklarına karşı korur"

Karpuzun A ve C vitamini bakımından zengin olduğunu belirten Diyetisyen Cansu Arslan, "Yaz aylarında sofralarımızda sıkça yer verdiğimiz bir meyve olan karpuz içerisindeki vitaminler, mineraller, hastalık oluşumunu önleyici biyoaktif bileşenler sayesinde sağlığımız için ön plana çıkıyor. Karpuzun A vitamini ve C vitamini içeriği yüksektir. Hastalıklara karşı korur, vücut savunma sistemlerini kuvvetlendirir. İçerisindeki Potasyum kan basıncını düzenlemeye ve vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda ter, idrar yoluyla sıvı kaybı artan vücudumuz için bu nokta önemlidir. Kırmızı renkli iç kısım güçlü bir antioksidan olan Likopen bileşiğinden zengindir. Likopen hücre sağlığının korunmasında, toksinlerin vücuttan atılmasında etkilidir. Aynı zamanda vücuda hasar veren ve erken yaşlanmaya sebep olan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek kansere, kalp hastalıklarına karşı korur, daha genç görünümlü bir cilt sağlar." şeklinde konuştu.

"Vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı oluyor"

Yapısındaki aminoasit diziliminin vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olduğunu belirten Arslan, " Karpuz aynı zamanda doğal bir diüretiktir, vücuttan ödemlerin uzaklaştırılmasında da etkilidir. Karpuz çekirdekleri de içindeki bileşikler sayesinde kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur. Karpuz yüzde 90' ı sudan oluşan bir meyve olsa da glisemik indeksi yüksek bir meyvedir. Ancak bu şeker hastalarının tüketmesi için engel değildir. Gün içerisinde bir ince ay dilim ya da 3 üçgen dilim, 200 gr karpuz tüketilebilir. Geç saatte tüketmemek ve miktarı abartmamak burada önemlidir. Tüm bu ilkeleri dikkate alarak beslenmemizde karpuza yer verilebilir." dedi.