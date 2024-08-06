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Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına karşı alınması gereken önlemler

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Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir uzman, yaz aylarında artan mantar enfeksiyonlarına karşı hijyenle ilgili önlemler alınması gerektiğini belirtti. Terleme ve vücut hijyenine dikkat edilmesi, pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi gibi önlemler önerildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Zahide Sevil Aytekin, yaz aylarında artan mantar enfeksiyonlarına maruz kalmamak için hijyenle ilgili önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aytekin, mantar enfeksiyonuna yol açan mikroorganizmaların sıcak havalarda daha çok üreme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

Terleme fonksiyonu çok arttığı için özellikle kıvrım bölgelerinde koltuk altı, kasık, ayak parmak arası, kalça gibi hava almayan bölgelerde daha çok mantar enfeksiyonu oluştuğunu, sık yıkanma ve iyi kurulanamama gibi durumlarda da buna maruz kalınabileceğini aktaran Aytekin, şöyle devam etti:

"Mantar enfeksiyonlarının çok çeşitli türleri bulunuyor. Şiddetli seyredenleri de var, daha lokalize seyredenleri de var. Mantar enfeksiyonlarında genelde krem, sprey, şampuan gibi ilaç gruplarını tercih ediyoruz. Çok şiddetlendiği dönemlerde hap tedavileri de gündeme gelebilir. Tabii ki hastanın yaşına göre ve mevcut kullandığı diğer ilaçların durumuna göre tedaviler değişebiliyor. Genelde 1 ya da 1,5 ay sürebilen tedaviler. Hastalarımızın alması gereken bazı önlemler var. Bunları da hastalarımıza anlatıyoruz."

"Pamuklu kıyafet tercih edilebilir"

Terlemenin artması ile mantar enfeksiyonunun yayılmasının daha da kolaylaştığını vurgulayan Aytekin, mecbur kalmadıkça aşırı fiziksel aktiviteden kaçınılması gerektiğini aktardı.

Vücut hijyenine çok dikkat edilmesine gerektiğine dikkati çeken Aytekin, "Özellikle koltuk altı, kasık, kalça, ayak parmak arası gibi zaten çok iyi havalanamayan bölgeleri iyi temizlemek ve kuru kalmasına dikkat etmek çok önemli. Ayrıca ev içinde kişisel eşyaların, özellikle terlik, havlu, çorap gibi eşyaların ortak kullanılmaması da önem arz ediyor. Bunun dışında pamuklu kıyafet tercih edilebilir. Vücuda çok yapışan sıkı ve dar çamaşırlar ile sentetik kumaşlar, terlemeyi daha da artırdığı için enfeksiyonların daha kolay oluşmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sağlık

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