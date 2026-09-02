Yaz İshalleri Uyarısı: Sıvı Kaybına Dikkat

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Salim Reşitoğlu, sıcak havaların etkisiyle yaz aylarında artış gösterebilen ishal vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Reşitoğlu, özellikle sıvı kaybının önlenmesi, beslenmeye dikkat edilmesi ve hijyen kurallarına uyulmasının önem taşıdığını belirtti.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yiyeceklerin daha hızlı bozulabildiğine dikkat çeken Dr. Reşitoğlu, kirli eller ve güvenilir olmayan sular yoluyla mikroorganizmaların vücuda girebileceğini ifade etti. Özellikle yaz aylarında gıda ve kişisel hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

"İshalde en önemli konu sıvı kaybının önlenmesi"

İshal sırasında en önemli konunun sıvı kaybının önlenmesi olduğunu belirten Reşitoğlu, yeterli miktarda sıvı tüketilmesini önerdi. Su ve ayranın yanı sıra tuz içeren çorbaların da tüketilebileceğini ifade eden Reşitoğlu, mideyi yormayacak, kolay tüketilebilen gıdaların tercih edilmesinin faydalı olabileceğini söyledi.

Patates püresi, tuzlu pirinç lapası ve muz gibi gıdaların tercih edilebileceğini belirten Reşitoğlu, özellikle çocuklarda sıvı kaybının daha yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Reşitoğlu ayrıca, ishal tedavisinde hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

"Bazı belirtilerde mutlaka hekime başvurulmalı"

İshalin her zaman basit bir rahatsızlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Dr. Reşitoğlu, bazı belirtilerin görülmesi halinde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

İshalin 2-3 günden uzun sürmesi, dışkıda kan görülmesi, şiddetli karın ağrısı, yüksek ateş veya şiddetli kusma yaşanması durumunda hekime başvurulması gerektiğini belirten Reşitoğlu, kişinin yeterli sıvı alamaması veya hiçbir şey yiyip içememesi halinde de sağlık kuruluşuna müracaat edilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

İshalden korunmada hijyen büyük önem taşıyor

Yaz aylarında ishalden korunmak için günlük yaşamda alınabilecek basit önlemlerin önemli olduğunu vurgulayan Reşitoğlu, ellerin sık sık ve doğru şekilde yıkanmasını tavsiye etti.

Açıkta satılan ve uygun şartlarda muhafaza edilmeyen, bozulma riski yüksek gıdaların tüketilmemesi gerektiğini belirten Reşitoğlu; taze, temiz ve iyi pişmiş yemeklerin tercih edilmesini, içme suyunun ise güvenilir kaynaklardan temin edilmesine dikkat edilmesini önerdi.

Dr. Salim Reşitoğlu, özellikle sıcak havalarda çocukların sağlığının korunması açısından yeterli sıvı tüketimi, doğru beslenme ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önem taşıdığını belirterek, tüm vatandaşlara sağlıklı günler diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı