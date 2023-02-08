Yaralı depremzedeler gemiyle Mersin'e getirildi

Kahramanmaraş depremlerinde yaralanan 95 depremzede, Milli Savunma Bakanlığına bağlı TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e getirilerek, hastanelerde tedavi altına alındı

MERSİN– Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7; Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremde yaralanan depremzedeler, Milli Savunma Bakanlığına bağlı TCG İskenderun gemisi ile bugün öğle saatlerinde Mersin'e getirildi. Mersin Limanı'nın Akdeniz Bölge Komutanlığı rıhtımına yanaşan gemiden ambulanslara taşınan 95 yaralı, şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkımlara yol açan depremde arama ve kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da iki depremde enkazdan çıkarılan yaralıların bir bölümü de askeri gemiyle Mersin'e taşınıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dünkü açıklamasının ardından Mersin Limanı'ndan yola çıkan TCG İskenderun gemisi, gece geç saatlerde İskenderun Limanı'na ulaştı. Ambulanslarla limana getiren 95 yaralı, sedyelerle gemiye taşındı.

TCG İskenderun gemisi, bugün saat 13.00 sıralarında da Mersin Limanı'na ulaştı. Akdeniz Bölge Komutanlığı rıhtımına demirleyen gemideki yaralılar, yine sedyelerle hazır bekleyen ambulanslara taşındı. Başta Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere Toros Devlet Hastanesi, Mersin Üniversitesi Hastanesi ve kentteki tüm özel hastanelerin ambulansları, yaralı depremzedeleri hızla hastanelere taşıdı. Yaralıların gemiden indirilmeleri sırasında askerler de sağlık görevlilerine yardımcı oldu. Yaralılarla birlikte 30 refakatçi de Mersin'e geldi.

Öte yandan, dünden bu yana Mersin'e biri Milli Savunma Bakanlığına ait helikopter olmak üzere ambulanslar ve sivil araçlarla toplam bir 217 yaralı depremzede getirilerek, şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan 40'ı Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ambulanslarla 9'u ise Milli Savunma Bakanlığına bağlı helikopterle Mersin'deki hastanelere taşındı.