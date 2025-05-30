Yapay Zeka ile Prostat Kanseri Tedavisinde Yeni Umut

Yapay Zeka ile Prostat Kanseri Tedavisinde Yeni Umut
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İngiltere'deki araştırmacılar, yapay zeka kullanarak prostat kanseri hastalarının dörtte birinin ömrünü uzatabilecek bir buluş geliştirdi. Bu yenilik, metastaz yapmamış hastaların da mevcut tedaviden faydalanabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları yapay zekayı kullanarak prostat kanseri hastalarının dörtte birinin ömrünü uzatabilecek bir buluş yaptı.

Mevcut tedavi yöntemlerinde, prostat kanseri diğer organlarına sıçrayan hastalara abirateron adlı bir ilaç veriliyor.

Prostat kanserinin ilerlemesini hızlandırabilen testosteron hormonunun üretimini tüm vücutta baskılayan bu ilaç, kanserin diğer organlara sıçramadığı hastalara verilmiyordu.

Fakat İngiltere'deki University College London ve Institute of Cancer Research'ten araştırmacılar, yapay zekayı kullanarak kanserin metastaz yapmadığı hastaların da bir kısmının bu ilaçtan fayda görebileceğini ortaya koydu.

Bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka, tümör örneklerinin görüntülerini karşılaştırarak hangilerinin bu ilaçtan fayda görebileceğini tespit edebiliyor.

İnsan gözü bugüne kadar bu farkı tespit edememişti.

Buluşlarını American Society of Clinical Oncology'nin yıllık toplantısında sunan bilim insanları prostat kanseri olanların dörtte birinin bu gelişmeden faydalanabileceğini ve bu kişilerin ölüm riskinin neredeyse yarı yarıya azalacağını aktardı.

Araştırma ekibinin başı Institute of Cancer Research'ten Prof. Nick James sonuçların çok olumlu olduğunu söylerken, bu ilacın patentinin 2022'de sonlanmasıyla birlikte bir kutusunun fiyatının 77 sterline (4 bin TL) düştüğünü belirtti ve ekledi:

"Abirateron bugüne kadar ileri derece prostat kanseri olan yüz binlerce erkeğin ömrüne çok büyük katkılar yaptı.

"Biliyoruz ki kanseri henüz diğer organlarına sıçramamış pek çok erkek için de son derece olumlu sonuçları olabilir.

"Fakat yan etkileri olan bir ilaç ve yüksek tansiyon ile karaciğer anomalileri için takip gerektiriyor.

"Ayrıca kalp krizi ve diyabet riskini hafifçe artırabiliyor.

"Bu yüzden bu ilaçtan en çok fayda görebilecek grubun tespit edilip onlara verilmesi önemli.

"Artık kimlerin standart tedavi olan hormon ve radyoterapiden, kimlerin de abiraterondan maksimum faydayı görebileceğini tespit edebileceğiz."

Prostat kanseri, pek çok ülkede erkekler arasında en sık görülen ölüm nedenlerinden.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 2020 tarihli en güncel verilerine göre Türkiye'de de erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü.

Abirateron etken maddeli ilaçlar Türkiye'de de reçeteli olarak satılıyor.

Bu ilaçların maliyetleri belli koşullarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da karşılanabiliyor.

BBC
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