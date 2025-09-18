Yapay Zeka Destekli Ameliyatla Kanser Hastası Sağlığına Kavuştu

Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kanser hastası 56 yaşındaki Sabri Sarıyıldız, yapay zeka desteğiyle ameliyat edildi.

Erciş ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Sarıyıldız, rahatsızlığı nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine başvurdu.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Çelik tarafından muayene edilen Sarıyıldız'ın yemek borusunda kitle tespit edildi.

Ameliyatına karar verilen hastaya Çelik ve ekibince yapay zeka destekli cerrahi müdahale yapıldı. Yemek borusundaki kitle çıkarılan hasta, sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Çelik, gazetecilere, yapay zekanın sağlık alanında yaygın olarak kullanılmaya başladığını söyledi.

Multidisipliner tümör konseylerinde yapılan uygulamalarda yapay zekanın erken tanı ve tedavi sürecinde doktorlara yardımcı olduğunun kanıtlandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hastalarımıza doğru tedaviyi ve doğru yaklaşımı sunmak için yapay zeka algoritmalarını kullanıyoruz. Yakın zamanda prestijli bir dergide yayımlanan çalışmamızda, multidisipliner tümör konseylerinde yapay zeka destekli bir yazılım kullandık. Bu konseylerde genel cerrahi, onkoloji, radyoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve patoloji gibi birçok farklı branştan uzman hekimler bir araya gelerek hastaların tedavi sürecine yönelik ortak kararlar almaktadır. Biz de bu konsey toplantılarında yapay zekayı bir katılımcı olarak değerlendirdik. Kanser tanısı olan 100 hastayı uzman hekimler ile yapay zeka tarafından değerlendirdik ve alınan kararlar karşılaştırıldığında, yapay zeka destekli kararların hekimlerin kararlarıyla yaklaşık yüzde 76 oranında örtüştüğünü gördük. Bu oldukça çarpıcı ve önemli bir bulgu."

Yapay zekanın hekimlere yardımcı olması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Çelik, "Son kararı her zaman doktorlar vermektedir. Rahatsızlığından dolayı bize başvuran Sabri Sarıyıldız'ın tedavisi için bir algoritma yazdık ve bunu da yapay zekaya sorduk. Yapay zekadan yardım alarak ameliyatımızı gerçekleşirdik. Hastamız şimdi rutin kontrollerine geliyor." diye konuştu.

Sarıyıldız ise "Yemek borumda kitle vardı. Tedavi için Sabahattin Çelik hocamıza başvurdum. Hocamız ameliyata karar verdi. Ben de ameliyat olmayı kabul ettim. Yemek borusundan ameliyat oldum. Şu an çok iyiyim." ifadelerini kullandı.