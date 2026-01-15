Yalova'daki GETAT Kliniği 2023'ten beri 30 bine yakın kişiye hizmet verdi

Sağlık Bakanlığının modern tıbbın desteği amacıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2023 yılında hizmete açtığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kliniği, bugüne kadar yaklaşık 30 bin kişiye hizmet sundu.

Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığınca kurulan 84 merkezden biri olan Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki GETAT Kliniği, başta Yalova olmak üzere Bursa, İstanbul, Kocaeli gibi çevre illerden gelen hastalara hizmet veriyor.

2023 yılında kurulan kliniğe başvuran yaklaşık 30 bin kişi, alanında uzman hekimler tarafından başta akupunktur, apiterapi (arı ürünlerinin kullanımıyla yapılan tedavi türü), ozon tedavisi, hipnoterapi (kişinin zihnini yoğun odaklanma ve yüksek konsantrasyon durumuna getiren yöntem), kupa terapisi (hacamat) ve sülük gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle tedavi hizmeti aldı.

GETAT Kliniği'nde görevli Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatma Başak Demir, AA muhabirine, klinikte ozon terapisi, sülük, hacamat, kişinin kendi kanından elde edilen, trombosit bakımından yoğun bir sıvının hasarlı dokuya enjekte edilmesi işlemi olan Platelet Rich Plasma (PRP), akupunktur gibi yöntemleri hastalara uyguladıklarını söyledi.

Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa ve Kocaeli'den de başvuru aldıklarını anlatan Demir, "Hasta memnuniyetimiz oldukça yüksek. Çok yoğun talep var. Hem uzman hekim hem de sağlık çalışanlarımız olarak çok yoğun çalışmaktayız. Talepleri karşılamada yer yer zorlanıyoruz ama hastaların da memnuniyetini önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Demir, hastaların şikayetlerini dinledikten sonra ayrıntılı fizik tedavi muayenesinin yapıldığını belirterek, gerektiğinde kan, röntgen, MR gibi görüntüleme yöntemlerini aldıktan ve ilgili branşlarla konsülte ettikten sonra en uygun yöntemi uyguladıklarını ifade etti.

Hastaların klinikten memnun ayrılmalarından dolayı taleplerin arttığını aktaran Demir, "Sonuçta bilimsel verilere dayalı bu uygulamaları hastalara uygularken de yetkin kişiler tarafından uygulandığı için gayet güvenli, etkili bir yöntemle tedavi edilmiş oluyor." dedi.

GETAT Kliniği uzmanlarından Dr. Özgür Aydın ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun elinden ödül aldıklarını hatırlatarak, elektro akupunktur alanında iddialı olduklarının altını çizdi.

Klinikten faydalananlar memnun

Bacaklarında oluşan menüsküs nedeniyle bir süredir tedavi olduğunu belirten Selvi Ay Yıldız da doktorunun önerisi üzerine GETAT Kliniğine başvurduğunu söyledi.

Artan ağrılarına çözüm bulmak amacıyla tamamlayıcı bir yöntem olan PRP'nin uygulanacağını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Doktorumun önerisiyle GETAT birimine başvurdum. Bu tedavinin olumlu sonuçlanacağıyla ilgili bilgi sahibi oldum. Daha önce de burada hacamat yaptırmıştım ve çok memnun kalmıştım. Burası sonuçta devlet hastanesi ve güvendiğim bir yer olduğu için burayı tercih ettim. Umarım başarılı olur."

"Huzursuz bacak" şikayetiyle kliniğe başvuran Nurten Karahan ise klinikteki tedavisinin ardından rahatsızlığının büyük oranda geçtiğini vurgulayarak, "Çok şükür uykularım yüzde 90 rahatladı. Ağrılarım yüzde 95 azaldı. Çok memnunum." dedi.

"Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum"

Özel bir kurumda müdürlük yapan Gül Kayacan ise kliniğe ilk geldiğinde yapılan karşılama ve ilgiden dolayı çok memnun kaldığını belirterek, şunları anlattı:

"İnsanlar o kadar severek ve isteyerek işlerini yapıyorlar, o kadar düzenli bir ortam var ki ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Halen tedavim devam ediyor. Neredeyse yüzde 70 oranında kendimi çok iyi hissediyorum. Sabahları artık rahat kalkıyorum. Gün içerisinde de daha aktifim. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum."

Kemik rahatsızlığı nedeniyle kliğine başvuran Müdessir Kırtepe de klinikte modern ve tamamlayıcı tıbbın birlikte uygulandığını aktararak, "Eklem ağrılarımda buradaki sülük tedavisinden sonra ciddi oranda rahatlama oldu. Şifa buldum diyebilirim." şeklinde konuştu.

Boynundaki ağrılar nedeniyle kliniğe gelen Nuray Güleç ise klinikte uygulanan akupunktur tedavisinin ardından kireçlenme ve kulak uğultusu gibi sıkıntılarından kurtulduğunu kaydetti.