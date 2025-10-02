Yalova'da İlk Kalp By-Pass Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Yalova'da mide rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıkalı 4 damarı olduğu ortaya çıkan 70 yaşındaki hasta, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yalova merkeze bağlı Elmalık köyünde ikamet eden evli 4 çocuk babası İlyas Yalçın (70), bir süre midesinden kaynaklandığını düşündüğü ağrı şikayetiyle Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yapılan kontrollerinde ilk olarak anjiyo yapılan Yalçın'ın 4 kalp damarının ileri derecede tıkalı olduğunu belirleyen doktorları, açık kalp ameliyatı olması gerektiğini iletti.

Ailesi ve yakınlarıyla yaptığı değerlendirme sonucu Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde operasyonu yaptırma kararı alan Yalçın, kalp ve damar cerrahisi doktorları Uzm. Dr. İsmail Oturgan, Uzm. Dr. Fulya Topuz, Uzm. Dr. Barış Bayram ve Bursa Şehir Hastanesinden Doç. Dr. Derih Ay başkanlığında yapılan 4'lü koroner by-pass operasyonuyla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, AA muhabirine, daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek adına hayata geçirdikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Birimi ile yapılan operasyonun Yalova'da bir ilk olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece kalp ve damar cerrahisinde değil tüm cerrahilerdeki en büyük en nitelikli ameliyatlardan bir tanesidir by-pass cerrahisi. İlk defa by-pass cerrahisini Yalova'da gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 4 damar değişen 70 yaşındaki hastamızın şifasını birlikte görüyoruz. Mutluyuz. İnşallah hizmetteki çıtayı her gün daha yukarı çıkartarak her branşta nitelikli ameliyatlar yaparak bu işin zirvesini getireceğiz hastanemize ve Yalova'mıza."

Başarılı geçen operasyonun ardından tekrar ayağa kalkan Yalçın ise sağlığına kavuştuğu ve torunlarıyla daha kaliteli vakit geçireceği için mutlu olduğunu ifade etti.

Yalçın, "Bir mide ağrısından buraya geldim. Kendi kararımla bu güzel hastanemizde burada operasyonu olmayı düşündüm. İyileştim çok şükür. Torunlarımı çok seviyorum ve sevmeye de devam edeceğim. Hastaneden ve doktorlarımdan çok memnunum. İnşallah daha iyiye giderim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.