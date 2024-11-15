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Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı

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Sosyal medyada geniş yankı uyandıran 'kuaförde boyun masajı sonucu müşterinin felç olduğu' iddiası, eğitim amaçlı kurgusal içerikler üreten '3RD EYE' YouTube kanalına ait olduğu belirlendi. Kanal yetkilileri, videonun eğitim ve bilinçlendirme amacıyla hazırlandığını doğruladı. Ancak uzmanlar, kuaförlerde yapılan bilinçsiz boyun manipülasyonlarının ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyorlar.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran "kuaförde boyun masajı sonucu müşterinin felç olduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Son günlerde hızla yayılan videonun, eğitim amaçlı kurgusal içerikler üreten "3RD EYE" YouTube kanalına ait olduğu belirlendi. Kanal yetkilileri, videonun tamamen eğitim ve bilinçlendirme amacıyla hazırlandığını doğruladı.

Öte yandan uzmanlar, kuaförlerde yapılan bilinçsiz boyun manipülasyonlarının ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor. Times of India'nın 2017 yılında yayınladığı bir habere göre, Hindistan'da Ajay Kumar adlı bir kişi, kuaförde yapılan boyun masajı sonrası solunum cihazına bağlanmıştı.

Dr. Anand Jaiswal konuyla ilgili, "Saç kesimi sonrası yapılan boyun masajı ve kırma işlemleri, sinir hasarına ve hatta felce yol açabilir" açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, boyun bölgesine yapılacak müdahalelerin mutlaka profesyonel sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı

Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı

Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık
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