Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim

Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
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Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
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Bayram öncesi artan hasta yoğunluğundan bunalan bir doktor, sosyal medyada çektiği videoyla isyan etti. "Köye gitmeden muayene ve antibiyotik isteyen" hastaları örnek veren doktor, "Vallahi kafayı yiyeceğim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kurban Bayramı öncesi sağlık kuruluşlarında artan yoğunluk, bazı doktorları zor durumda bıraktı. Bir doktor, hasta yoğunluğundan duyduğu rahatsızlığı sosyal medyada paylaştığı video ile dile getirdi.

"VALLAHİ KAFAYI YİYECEĞİM"

Videoda, gelen hastaların gerekçesiz taleplerinden bunaldığını belirten doktor, "Bir tane hasta geldi, annesi diyor ki 'Bayramda köye gideceğiz, gitmeden önce bir muayene ettirmeye geldik, antibiyotik yazdırmak istiyoruz.' Vallahi kafayı yiyeceğim ya" diyerek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

DİĞER DOKTORLARDAN DESTEK

Doktorun isyanı sosyal medyada kısa sürede dikkat çekerken, birçok sağlık çalışanı benzer durumlar yaşadığını belirterek meslektaşına destek verdi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, gereksiz antibiyotik kullanımının halk sağlığını tehdit ettiğini vurgularken, bayram öncesi hastanelerde "önlem amaçlı muayene" alışkanlığının sağlık sistemine yük getirdiğine dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

İnş tüm hastalıklara çare bulunur hastalık denen bir şey kalmaz doktorlar da hastanede çiçek sular böcek kovalar.. Üç kuruşa nefes almadan akşam eden tüm emekçilere selam olsun

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

HER .OKA ANTİBİYOTİK KULLANAN MALLAR!... SİZLER YÜZÜNDEN İNSANOĞLUNUN ANTİBİYOTİKTE EN ÜST SINIRDA OLDUĞUMUZU, BUNDAN SONRA ARTIK ANTİBİYOTİKLERİN ETKİ ETMEYECEĞİ DÖNEME GELDİK. ESKİDEN HASTA ÖLMESİN DİYE EN SON ÇARE VERİLMESİ GEREKEN DOZU, ŞU AN NORMAL İNSANLARA VERMEYE BAŞLADIK... BİLİMLE KALIN!...

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