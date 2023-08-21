Veteriner Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası Talebinde Bulundu

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, veteriner hekimlerin 'sağlıkta şiddet yasası' kapsamına alınması talebinde bulundu. Arslan, veteriner hekimlerin toplum, hayvan ve çevre sağlığı açısından önemli bir konumda olduğunu vurgulayarak, şiddetin veteriner hekimlere ve toplumun sağlık hakkına zarar verdiğini belirtti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, veteriner hekimlerin "sağlıkta şiddet yasası" kapsamına alınması talebinde bulundu.

Prof. Dr. Arslan, Ulus'taki Atatürk heykeli önünde, birlik ve 56 veteriner hekim odası adına basın açıklaması yaptı.

Veteriner hekimliğin toplum, hayvan ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyer olduğunu ve bu nedenle stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Şiddet, bazen kamu adına gıda denetimi yapan veteriner hekime, bazen çalıştığı kurumun eksiklerinden sorumlu tutulan belediyede çalışan veteriner hekime, bazen taciz olarak, tek hedefi 5 yıl eğitim aldığı mesleğini yapmaya çalışan kadın meslektaşımıza, bazen hayvanları sömürmeyi meslek edinen ve rant kapısı haline getiren sözde hayvanseverler tarafından sosyal medya linciyle de veteriner hekimlere yönelik olarak ara vermeden devam ediyor."

Veteriner hekime uygulanan şiddetin aynı zamanda toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddet olduğunu ifade eden Arslan, "Veteriner hekime yapılan şiddet, sağlıksız gıda, pahalı et ve süt, çocuklarımızda hayvansal protein eksikliği, kuduz, brusella, tüberküloz, şarbon, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve benzeri gibi hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar olarak halkımıza geri dönmektedir." dedi.

Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi gibi tüm özlük hakları konularında ve "sağlıkta şiddet yasası"nda veteriner hekimlerin kapsam dışı bırakılmamasını talep ettiklerini söyleyen Arslan, şu açıklamalarda bulundu:

???????"Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler 'sağlıkta şiddet yasası' kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir."