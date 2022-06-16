Vejetatif kelimesi literatürde "Bitkisel" ve "Gelişme beslenme gibi yaşamsal faaliyetleri devam eden" anlamlarına gelmektedir. Vatandaşlar Vejetatif ne demek diye merak ediyor. Peki, Vejetatif nedir? Vejetatif Üreme Nedir, Nasıl Olur? Vejetatif Üreme Çeşitleri Nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

VEJETATİF NEDİR?

Vejetatif kelimesi literatürde "Bitkisel"ve "Gelişme beslenme gibi yaşamsal faaliyetleri devam eden" anlamlarına gelmektedir.

Vejetatif aynı zamanda bir üreteme türüdür.

VEJETATİF ORGAN

Yüksek yapılı bitkilerin yaprak, kök ve gövdelerine vejetatif organ denir.

VEJETATİF ÜREME

Vejatatif üreme; İleri türde bitkilerde görülen ve üreme sonucu birebir aynı kalıtımsal yapıda yeni bitkilerim meydana geldiği üreme çeşididir.

Bu üreme çeşidinin adı yerel tarımda aşılama, kalem aşısı, göz aşısı veya budak yama denir.

VEJETATİF ÜREME ÖZELLİKLERİ

1. Vejetatif üreme, eşeysiz üreme çeşitlerindendir.

2. Vejetatif üreme mitoz bölünme ve yenilenme temeline dayanır.

3. Vejetatif üremede kalıtımsal çeşitlilik oluşmaz.

4. Ana bitki ile aynı yapı ve özellikte yeni bitkiler elde edilir.

VEJETATİF ÜRETME YÖNTEMİ NERELERDE KULLANILIR?

Vejetatif üretme yöntemi Tarım ve ziraatte yaygın bir şekilde kullanılır.

VEJETATİF ÜREME YÖNTEMİ NEDEN KULLANILIR?

Yüksek yapılı bir bitkinin kalıtsal özelliklerinin nesiller boyu değişikliğe uğramaması isteniyorsa Vejetatif üreme yöntemi kullanılır.

VEJETATİF ÜREME ÇEŞİTLERİ

1. Çelikle üreme; Gül ve söğütün kesilen dallarının toprağa dikilmesiyle yeni gül ve söğüt oluşması.

2. Yumru ve soğanla üreme: Patates, yer elması, sarımsak gibi depo organları olan yumru ve soğanlar nemli ortamlarda çimlenerek yeni bitkileri oluşturur.

3. Sürünücü gövde ile üreme: Çiçekler toprak üzerinde sürünücü gövde ile zambak ve ayrık otlarında yeraltı gövdesiyle, böğürtlenlerde dal ve gövde uçlarının köklenmesiyle vejetatif üreme olur. Örnek olarak çilek veririz.

HANGİ BİTKİLER VEJETATİF ÜREME İLE ÇOĞALABİLİRLER?

Muz, çekirdeksiz üzüm gibi bitkiler tohum oluşturmadıklarından vejetatif üreme ile çoğaltılabilirler.

BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ NEDİR?

Steril şartlarda yapay bir besin ortamında bitkinin, hücre, doku veya organ gibi kısımlarından yeni doku ve bitkinin üretilmesidir.