Varikosel belirti vermeden ilerleyebiliyor

Ürolog Gökhan Ekin testisleri besleyen damarların genişleyip varisleşmesi sonucu ortaya çıkan "Varikosel" hastalığının erkeklerin yaklaşık yüzde 20'sinde görüldüğünü, çocuk sahibi olamama sorunu yaşayan erkeklerde ise bu oranın yüzde 40'a kadar çıkabildiğini söyledi. Varikoselin hastaların büyük bölümünde herhangi bir şikayete yol açmadan ilerleyebildiğini belirten Dr. Ekin, "Hastaların birçoğu çocuk sahibi olamama nedeniyle başvurduğunda tanı alıyor. Varikosel tanısı konulması, erkeğin çocuk sahibi olamayacağı anlamına gelmez. Ancak özellikle sperm değerlerinde bozulma bulunan ve çocuk sahibi olmakta güçlük yaşayan erkeklerde varikoselin değerlendirilmesi önemlidir" dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi Üroloji Uzmanı Gökhan Ekin, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin varikosel konusunda bilinçli olması gerektiğini belirterek, hastalığın her zaman belirti vermediğine dikkat çekti. Ekin, varikosel hakkında şu bilgileri verdi:

"Varikosel, testislerdeki kanı taşıyan toplardamarların genişlemesi ve kıvrımlı hale gelmesiyle ortaya çıkıyor. Hastalık çoğunlukla sol tarafta görülüyor. Bunun temel nedenlerinden biri, sol testisin toplardamarlarının anatomik yapısının sağ tarafa göre farklı olması. Genellikle ergenlik ve genç erişkinlik döneminde ortaya çıkıyor, özellikle 20'li yaşlardan itibaren fark edilebiliyor. Ancak hastalık uzun yıllar herhangi bir belirti vermeden de ilerleyebiliyor. Varikoselin en dikkat çekici bulguları testiste ağrı ve dışarıdan fark edilebilen solucan benzeri damarsal yapıdır."

Erkek infertilitesinin önemli nedenlerinden biri

Varikoselin erkek infertilitesinin önemli ve tedavi edilebilir nedenlerinden biri olduğuna dikkat çeken Dr. Ekin, genişleyen toplardamarların testislerin normal çalışma düzenini etkileyebildiğini söyledi. Testis çevresindeki kan akımının ve ısı dengesinin bozulmasının sperm üretimi ve sperm kalitesi üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirten Ekin, sperm sayısı, hareketliliği ve kalitesinde düşüş görülebileceğini ifade etti.

Ekin, "Varikosel her erkekte kısırlığa yol açmaz. Ancak özellikle sperm değerlerinde bozulma olan, çocuk sahibi olmakta güçlük yaşayan erkeklerde varikosel olasılığının da değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Her varikosel ameliyat gerektirmiyor

Varikosel tanısının öncelikle üroloji uzmanı tarafından yapılan fizik muayene ile konulduğunu belirten Ekin, tanı ve tedavi konusunda da şunları söyledi:

"Fiziki muayeneden sonra gerekli durumlarda sperm analizi ve skrotal Doppler ultrasonografi ile değerlendirme yapılır. Varikoselin derecesi tedavi kararında tek başına belirleyici olmaz. Her varikosel hastasının tedaviye ihtiyacı yoktur. Tedavi kararı verilirken çocuk sahibi olamama, sperm değerlerinde düşüş, testis gelişimiyle ilgili sorunlar, hormonal problemler veya ağrı gibi ek durumlar değerlendirilmelidir."

Zaman zaman ağrıya neden olabilir

Öte yandan Uz. Dr. Ekin, ilerlemiş hastalığın testisin normal fonksiyonlarını etkileyebileceğini söyledi. Varikoselin bazı hastalarda özellikle uzun süre ayakta kalma, egzersiz veya fiziksel aktivite sonrasında artabilen künt bir ağrıya neden olabildiğini belirten Ekin, testiste ağırlık ve rahatsızlık hissinin de görülebileceğini ifade etti. Ekin, "İleri vakalarda testis hacminde küçülme ve testosteron üretiminde etkilenme görülebilir; bu da bazı hastalarda cinsel fonksiyonlar üzerinde olumsuz etki oluşturabilir. Varikosel teşhisi konan hastaların ameliyat edilmeseler bile düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Özellikle sperm değerleri, testislerin gelişimi ve hastanın şikayetleri takip edilmelidir" diye konuştu.

Varikoselin tedavi gerektirdiği durumlarda cerrahi tedavinin uygulandığını belirten Ürolog Ekin, tedavi kararının hastanın yaşı, şikayetleri, çocuk sahibi olma isteği, sperm sonuçları ve testislerin durumuna göre kişiye özel verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı