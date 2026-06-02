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Van ve Muş'tan iki bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Van ve Muş'tan iki bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
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Van ve Muş'ta tedavi gören iki bebek, ileri tetkik ve tedavileri için Sağlık Bakanlığı koordinesinde ambulans uçakla İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.

Van ve Muş'ta tedavi gören iki bebek, ileri tetkik ve tedavilerinin devamı için Sağlık Bakanlığı koordinesinde İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen ve kalp anomalisi (Triküspit Atrezisi + VSD) teşhisi konulan 2 günlük bebek ile Muş Devlet Hastanesi'nde Hemolitik Üremik Sendrom tanısıyla takip edilen 1 yaşındaki çocuğun İstanbul'a nakledilmesi kararlaştırıldı.

Muş'taki bebek, ambulans helikopter ile Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Bu sırada Van'daki bebek de kara yoluyla havalimanına ulaştırıldı. Havalimanında hazır bekleyen Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçağa alınan iki hasta, İstanbul'a nakledildi.

2 günlük bebeğin tedavisine Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 1 yaşındaki çocuğun ise Çekmeköy Devlet Hastanesi'nde devam edileceği bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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