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Van Kalesi'nden düşen gencin ayağı kırıldı

Van Kalesi'nden düşen gencin ayağı kırıldı

Sağlık Haberleri

Van Kalesi'nde gezerken dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek ayağı kırılan genç, ekiplerin yardımı ile bulunduğu yerden indirilip hastaneye ulaştırıldı.

Van Kalesi'nden düşen gencin ayağı kırıldı

VAN - Van Kalesi'nde gezerken dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek ayağı kırılan genç, ekiplerin yardımı ile bulunduğu yerden indirilip hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tarihi Van Kalesinde saat 14.20 sıralarında meydana geldi. Bir vatandaş tarihi kalede gezinti yaptığı sırada yüksekten düşmesi sonucu ayağı kırılarak bölgede mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ekipler tarafından güvenli bir şekilde mahsur kaldığı yerde kurtarılan vatandaş, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Sağlık

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