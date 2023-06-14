Van Kalesi'nde Surlardan Düşen Çocuk Kurtarıldı
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Gezmek için Van Kalesi'ne giden 15 yaşındaki Enes Köroğlu, surlarda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye götürüldü.
Van Kalesi'nde gezdiği sırada surlardan düşerek yaralanan çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Gezmek için İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi'ne giden 15 yaşındaki Enes Köroğlu, güney bölümündeki surlarda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Ayağı kırılan Köroğlu'nu görenler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, 2,5 saat süren çalışma sonucu halatlarla Köroğlu'nu mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Köroğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA / Necat Hazar - Sağlık