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Van'da Tüp Bebek Merkezi'nde İlk Aşılama Çalışması Başladı

Van'da Tüp Bebek Merkezi'nde İlk Aşılama Çalışması Başladı
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan Tüp Bebek Merkezi'nde ilk aşılama çalışması yapıldı. Başhekim Doçent Doktor Remzi Sarıkaya, merkezle bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunulacağını belirtti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ünsal Yeşilova, aşılama tedavisinin başladığını ve gebelik sonuçlarını beklediklerini ifade etti.

Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk sahibi olmak isteyenlere hizmet vermek amacıyla kurulan Tüp Bebek Merkezinde ilk aşılama çalışması yapıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Remzi Sarıkaya, tüp bebek merkezinin hayata geçirilmesiyle bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı ve yerinde çözümler sunacaklarını söyledi.

Hekimlerin ilgili alanlarda eğitimlerini tamamladığını ifade eden Sarıkaya, "Tüp bebek merkezinin kurulmasıyla ilgili uzun zamandır ciddi uğraşlar verdik. Merkezin inşaat çalışması devam ediyor. Şu anda hekimlerimiz ilgili alanda eğitimlerini tamamladı. Biz tüp bebek merkezinin açılımının öncül koşullarından olan aşılama hizmetine bugün itibarıyla başlamış bulunmaktayız." diye konuştu.

Aşılama işleminin ilk kez yapıldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ünsal Yeşilova da yaptıkları testlerde sonuçları normal olan kişilerde aşılama tedavisine başladıklarını belirtti.

Yeşilova, "Bugün itibarıyla aşılama işlemini yaptık, umarım başarılı sonuçlar alırız. 2 hafta sonra hastalarımızdan gebelik sonuçlarıyla gelmelerini istedik." dedi.

Kaynak: AA / Nazlı Timur - Sağlık
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