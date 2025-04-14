Van'da Tiroid Ameliyatında Teknoloji ile Başarı Sağlandı

Van'da tiroid ameliyatındaki risk teknolojiyle aşıldı

Van'da başarılı ameliyatla 49 yaşındaki kadının ses telleri zarar görmedi

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir tiroid ameliyatında, gelişmiş cerrahi tekniklerden biri olan sinir monitorizasyon yöntemi kullanılarak 49 yaşındaki kadın hastanın ses telleri zarar görmeden operasyon başarıyla tamamlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki 6 çocuk annesi Aynur Hakir, boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından tiroid hastalığı teşhisi konulan Hakir'in ameliyat edilmesine karar verildi. Gerçekleştirilen operasyonda, ses tellerine giden sinirler korunarak herhangi bir komplikasyona yol açılmadan müdahale tamamlandı. Hasta, kısa süre içerisinde sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kadir Bartın, tiroid cerrahilerinde en çok korkulan risklerden birinin, ses tellerine fonksiyon kazandıran sinirlerin zarar görmesi olduğunu belirtti. Bu sinirlerin zarar görmesinin, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü gibi ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Dr. Bartın, "Hastanemizde ve bölgemizde, oldukça sık görülen tiroid bezi hastalıklarına yönelik cerrahiler düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Tiroid hastalıkları, boyun bölgesinde hayati organlara olan yakın komşuluğu nedeniyle komplikasyon riski yüksek bir grup içerisinde yer almaktadır. Hastalarımızın bu süreçte en çok endişe duyduğu komplikasyonlardan biri ise, ses tellerinin fonksiyonlarını sağlayan ve yutma sırasında da görev alan, soluk borusunun iki yanında yer alan sinir çiftine (n. recurrens) yönelik hasar riskidir. Bu sinirin zedelenmesi ya da kesilmesi, ciddi sonuçlar doğurabileceği için en çok korkulan komplikasyonlardan biridir. Ancak günümüzde cerrahi teknikler ve teknolojik gelişmeler sayesinde bu riskleri önemli ölçüde azaltmak mümkündür. Biz de hastanemizde, sinir hasarlarını önlemek amacıyla sinir monitorizasyonu teknolojisini kullanıyoruz. Özellikle monopolar sinir monitorizasyon teknolojisi sayesinde bu risk tamamen ortadan kaldırılmasa da oldukça tolere edilebilir düzeylere indirgenebilmektedir" dedi.

"Komplikasyon gelişmeden başarıyla tamamlandı"

Tiroid cerrahilerinin Türkiye genelinde yaygın olarak gerçekleştirildiğini belirten Bartın, "Bu hastamızda da olduğu gibi, tüm tiroid ameliyatlarımızda sinir monitorizasyonu yöntemini rutin olarak uygulamaktayız. Operasyonumuz herhangi bir komplikasyon gelişmeden başarıyla tamamlanmış ve hastamız taburcu aşamasına gelmiştir" diye konuştu.

Başarılı operasyonun ardından ses tellerinden ve yutma konusunda herhangi bir sorun gelişmeyen Aynur Hakir isimli hasta ise ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu söyledi. Hakir, ameliyatı başarıyla gerçekleştiren doktoruna teşekkür etti.