Van'da Sigara Bırakma Timleriyle Mücadele Başladı

VAN İl Sağlık Müdürlüğü, sigarayla mücadele kapsamında oluşturduğu mobil 'Sigara Bırakma Timleri' ile il genelinde sahaya çıktı. Ekipler, vatandaşlara sigaranın zararlarını anlatarak, sigarayı bırakmak isteyen kişileri ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, "Vatandaş eğer sigarayı bırakmak istiyorsa, danışmanlık hizmetinin ardından gerekli testler yapılacak, doktor tarafından muayene edilip uygunsa reçetesi yazılacak ve ilacı kendisine teslim edilecek. Böylece sigara bırakma hizmetini vatandaşın ayağına götürmüş olacağız" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sigarayla etkin mücadele edebilmek amacıyla mobil 'Sigara Bırakma Timleri' oluşturdu. Oluşturulan bu tim cadde ve sokaklarda vatandaşlarla görüşüp, sigaranın zararlarını anlatıp aynı zamanda danışmanlık hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor. Proje kapsamında Gürpınar ilçesindeki saha çalışmalarında ekipler dışarda kahvehane önlerinde oturan vatandaşlarla birebir görüşüp gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Saha çalışmalarına katılan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, vatandaşlara hem bilgilendirme yaptıklarını hem de sigara bırakma konusunda yönlendirmelerde bulunduklarını belirterek, insanlara sigarayı neden içmemeleri gerektiğini konusunu daha fazla anlatmaları gerektiğini söyledi.

POLİKLİNİKLER ÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR

Soğanda, sigarayı bırakmak isteyen kişilerin ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden randevu alarak Van'da bulunan sigara bırakma polikliniklerine başvurabileceklerini belirtti. Şu anda Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü, Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü gibi merkezlerde bu polikliniklerin aktif olarak hizmet verdiğini aktaran Soğanda, bir ay içinde bütün ilçelerde sigara bırakma polikliniklerini aktif hale getireceklerini söyledi. Polikliniklerde hekimlerin sigarayı bırakmak isteyen bireylerle hem psikolojik hem de farmakolojik değerlendirme yaptığını kaydeden Soğanda, uygun görülen hastalara ilaç reçete edildiğini ve bu ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak vatandaşın eline vererek sigarayı bırakmasını sağladıklarını söyledi.

MOBİL ARAÇLARLA HİZMET VERİLECEK

Sigara bırakmaya karar veren vatandaşlara da İpekyolu ilçesinde mobil bir aracın da sahada görev yapacağını aktaran Soğanda, "Vatandaş eğer sigarayı bırakmak istiyorsa, danışmanlık hizmetinin ardından gerekli testler yapılacak, doktor tarafından muayene edilip uygunsa reçetesi yazılacak ve ilacı kendisine teslim edilecek. Böylece sigara bırakma hizmetini vatandaşın ayağına götürmüş olacağız" dedi.

Mobil timlerin sokakta gezerek halkı bilgilendireceğini vurgulayan Soğanda, sigara bırakmak isteyen kişilerin araca yönlendirilerek yerinde sağlık hizmeti alabileceklerini söyledi.

'SAĞLIKLI NEFESLER, SAĞLIKLI YARINLAR'

Sigaranın yalnızca bireyin sağlığına değil, psikolojisine, sosyolojik yapısına ve ekonomisine de zarar verdiğine dikkat çeken Soğanda, şöyle konuştu:

"İnsanlara sigarayı neden içmemeleri gerektiğini daha fazla anlatmamız gerekiyor. Sigaranın sağlığa olan zararlarının yanında bir de maddi külfeti var. Bu durum insanları ekonomik olarak da zorluyor. Aynı zamanda küçük çocuklara iyi örnek olunması açısından da önemlidir. Bu kapsamda biz de 'Sağlıklı Nefesler, Sağlıklı Yarınlar' diyerek mobil sigara bırakma timlerimizle sahada olmaya devam edeceğiz."

SAHA ÇALIŞMASINDA BIRAKMAYA KARAR VERDİ

Sigara bırakma timinin saha çalışmalarında ise bazı vatandaşlar sigara bırakmak istediklerini söyleyip ekipten yardım aldı. Ekiplerin yönlendirmesi ve bilgilendirmesiyle sigara bırakmaya karar verdiğini anlatan vatandaşlardan Sadık Armutçu, "Şimdi sigarayı bırakmaya karar verdim. Sigara paketimi ve çakmağımı da attım. Şimdi de sigara bırakma polikliniğine başvurdum. Gerekli tedaviyi de alacağım" diyerek Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden randevu aldı. Vatandaşlardan Seyfettin Kuşçi ise 1999 yılında sigarayı bıraktığını belirterek, "Sigara içtiğim dönemde çok rahatsız oluyordum. Bıraktıktan sonra çok rahat ettim. Sigara içtiğim dönemde sabahları uyandığımda sanki ciğerlerime bıçak sokuyorlardı. Şu anda çok rahatım. 3 öğün yemeğimi yiyorum. Önceden yemek yiyip yemediğimi bile bilmiyordum" dedi.