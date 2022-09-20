Vaka sayıları artınca yetkililer harekete geçti! İşte Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sivrisinekten korunma rehberi

Sağlık Bakanlığı, son günlerde hastanelere sivrisinek ısırığı sebebi ile başvuran kişi sayısının artması üzerine konu ile alakalı bir rehber yayınladı. Yayınlanan rehberde sivrisineklerin Batı Nil virüsü gibi hastalıklar taşıyabileceğine vurgu yapılırken bir takım önlemler de yer aldı. İşte tüm tedbirler.

Sağlık Bakanlığı İstanbul'da hastaneye başvuru oranlarını artıran sivrisineklere karşı 'rehber' hazırladı. Sivrisineklerin Batı Nil Virüsü gibi farklı virüslerin yayılımında da etkili olabileceği bildirilen rehberde "Kapalı kıyafetler, sineklik, cibinlik ve sarı renkli ampul" kullanımı önerileri yer aldı. İşte bakanlık tarafından paylaşılan öneriler:

KAPALI KIYAFETLER TERCİH EDİLMELİ

Sivrisinek sokmasından korunmak için uzun kollu gömlek ve pantolon gibi vücutta açık yer kalmayacak şekilde mümkün olduğunca kapalı kıyafetlerin giyilmesi tercih edilmelidir.

SİNEKLİK VEYA CİBİNLİK KULLANILMALI

Konaklamak ve dinlenmek amacıyla kliması olan kapalı yerlerde veya kapı ve pencerelerinde sineklik olan yerlerde kalınmalıdır. Eğer dışarıda kalınıyorsa cibinlik kullanılması önerilmektedir.

SİVRİSİNEK KOVUCU KULLANILMALI

Gebe ve emzirenlerde güvenliği kanıtlanmış, T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve onaylı repellentler (sivrisinek kovucular) kullanılmalıdır. Bu ürünler, mutlaka kullanma talimatı doğrultusunda uygulanmalıdır.

ÇOCUKLAR SİVRİSİNEKTEN NASIL KORUNUR?

2 aydan küçük çocuklarda repellentler kullanılmamalıdır. Çocukların elleri, gözleri ve ağızları ile ciltteki kesilere repellent uygulanmamasına dikkat edilmelidir. Yetişkinler repellenti kendi ellerine sıktıktan sonra ellerini sürerek çocukların yüzlerine uygulamalıdırlar. Bebek ve çocuklara da kollarını ve bacaklarını örten giysiler giydirilmelidir. Bebeklerin ve çocukların korunması amacıyla bebek arabaları ve taşımak amacıyla kullanılan araçlarda sivrisineklerden korunmayı sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.

Sonbaharda havuzlar artık kullanılmadığında üstü bir örtü ile kapatılmalıdır. İçlerinde su birikmesi engellenmeli ya da suları tamamen boşaltılıp sifonları açık bırakılmalıdır.

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