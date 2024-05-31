Uzun süren öksürük ciddi hastalıkların belirtisi olabilir

Virüslerin vücuda alınmasına bağlı ortaya çıkan viral enfeksiyonlarda öksürüğün birkaç gün içinde kendiliğinden geçebileceği, üç haftadan fazla devam eden öksürüğün ise sinüzit ve zatürre gelişimine bağlı ya da akciğer kanseri, kronik bronşit ve astımın belirtisi olabileceği belirtildi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz mevsimine girilen bu dönemde dalgalı iklim nedeniyle üst solunum yolu hastalıklarında artış görüldüğünü ifade etti.

Çevrede çok fazla öksüren, hapşıran, burun akıntısı şikayetleri bulunan kişilerin olduğunu dile getiren Balık, bunun iki nedeni olduğunu söyledi.

Balık, "Bu sorunlar hem viral kaynaklı solunum yolu enfeksiyonlarına hem de bahar aylarının gelmesiyle birlikte ağaçlardan polenlerin havaya taşınarak hassas olanlarda alerjik reaksiyonların gelişmesine bağlı oluşmaktadır." bilgisini verdi.

Mayıs ayında viral enfeksiyonlarda belirgin bir artış olmadığının altını çizen Balık, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizde de mayıs ayı boyunca viral enfeksiyonlar mevsim normali düzeyindedir ama hala Kovid başta olmak üzere halk arasında grip olarak bilinen influenza, RSV, nezle gibi viral enfeksiyonlar görülmeye devam etmektedir. Bunlar, bu günlerde salgın boyutunda değil mevsim normalleri düzeyindedir. Artık Kovid de grip gibi mevsim hastalıkları arasına girdi ve risk grubunda olmayan ve aşılı ya da daha önce Kovid geçirmiş olanlarda bağışıklık gelişmiş olması nedeniyle hafif belirtilere sebep olmaktadır."

"Viral enfeksiyona bağlı öksürük birkaç gün sürebilir"

Son zamanlarda uzamış öksürük şikayetleri olan hastalarda artış gözlendiğine işaret eden Balık, "Uzamış öksürük, belirtilen viral enfeksiyonların arka arkaya görülmesine bağlı ortaya çıkabilmektedir. Viral enfeksiyona bağlı öksürük, birkaç gün sürebilir ve genellikle kendiliğinden geçer. Bu enfeksiyonların ardından zatürre ya da sinüzit gibi komplikasyonların gelişmesi halinde ise öksürük süresi uzar. Öksürüğün üç haftadan daha uzun sürmesi durumunda mutlaka hekime başvurulması gerekmektedir." diye konuştu.

Uzun süren öksürüğün enfeksiyon dışında akciğer hastalıklarına bağlı bir bulgu da olabileceğine dikkati çeken Balık, bunun ciddi bir hastalık göstergesi olabileceğini vurguladı.

Balık, "Üç haftadan fazla devam eden öksürük, sinüzit ve zatürre gelişimine bağlı olabileceği gibi aynı zamanda akciğer kanseri, kronik bronşit ve astımın da belirtisi olabilir." uyarısında bulundu.

"Risk grubundakilerde influenza ve Kovid ağır seyredebilir"

Prof. Dr. İsmail Balık, uzun yıllar sigara kullananlar ile sigara dumanına maruz kalanlarda uzun süre devam eden öksürük halinde mutlaka hekime başvurulması gerektiğine işaret etti.

Bu kişilere akciğer hastalıkları açısından gerekli tetkiklerin yapılmasının önemli olduğunu anlatan Balık, şunları kaydetti:

"Bunun dışında viral enfeksiyon durumunda sadece kuru öksürük bulunuyorsa antibiyotik ya da öksürük şurubu kullanılması kesinlikle gereksizdir. Antibiyotik kullanımı için öksürüğün balgamlı olması ve uzun sürmesi gerekmektedir. Gereksiz kullanım halinde yan etkiler olabilir, bu nedenle antibiyotik ve öksürük ilaçları hekim bilgisi olmadan asla kullanılmamalıdır.

Öksürük varlığında, bol su içilmesi, bitki çayları tüketilmesi ve ortamın nemlendirilmesi faydalı olacaktır. Balgam çıkarılması, öksürüğe eşlik eden yüksek ateş, nefes darlığı, yan ağrısı durumunda hekimin vereceği antibiyotikler düzenli ve saatinde kullanılmalıdır."

Daha önce hiç aşı olmamış ve Kovid-19 geçirmemiş risk grubundakilerde bu hastalığın hala ağır seyredebileceği uyarısında bulunan Balık, "Bu kişilerin aşılanmaları önem taşımaktadır." dedi.

Balık, influenzanın da risk grubunda bulunan kişiler için ağır seyredebileceğini ifade ederek, "Kovid ve influenza, 65 yaşın üzerindekiler, altta yatan hastalıkları bulunanlar, risk grubundakilerde ağır seyredebilir ve hatta ölümcül olabilir. Bu gruptakilerin tedbirli olması ve korunmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.