Uzmanlar, ölümcül virüsün İngiltere'ye yayılma riskine dikkat çekti

Uzmanlar, Avrupa genelinde yayılan ölümcül bir virüsün yeni vakalarının yakında İngiltere'ye ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (CCHF) olarak adlandırılan ve yeni vakaları nedeniyle "mevcut en büyük halk sağlığı tehdidi" olarak tanımlanan durum için acil bir sağlık uyarısı yayımlandı.

Birkaç vaka İspanya'da zaten bildirildi ve Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Komitesi'ne konuşan kaynaklar, İngiltere'de yakında vakaların olmasının "son derece muhtemel" olduğunu belirtti.

Hastalık, keneler tarafından yayılan Nairovirus tarafından oluşur ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından %10 ila %40 arasında bir ölüm oranı olduğu belirtilmektedir.

Uzmanlar, hastalığın iklim değişikliği nedeniyle genellikle Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya'da bulunduğu alışılmış bölgelerinden çıkarak İngiltere, İspanya ve Fransa gibi yerlere yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Cambridge Üniversitesi'nde veteriner hekimlik başkanı olan James Wood, CCHF'nin "bir noktada kene yoluyla İngiltere'ye ulaşabileceğini" belirtti.

WHO, CCHF'yi en büyük halk sağlığı risklerini ortaya koyan dokuz "öncelikli hastalık" arasında not etti.

CCHF Belirtileri

WHO, belirtilerin ani bir başlangıç olduğunu, ateş, miyalji (kas ağrısı), baş dönmesi, boyun ağrısı ve sertliği, sırt ağrısı, baş ağrısı, göz ağrısı ve fotofobi (ışığa duyarlılık) olduğunu belirtti.

Ayrıca mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve boğaz ağrısı olabilir, bunu ani ruh hali değişiklikleri ve kafa karışıklığı izler.

İki ila dört gün sonra, ajitasyon uykululuk, depresyon ve halsizlikle yer değiştirebilir ve karın ağrısı sağ üst kadrandaki bölgeye yerleşebilir, hepatomegali (karaciğer büyümesi) tespit edilebilir.

Diğer klinik belirtiler arasında taşikardi (hızlı kalp atışı), lenfadenopati (lenf düğümlerinin büyümesi) ve ağız ve boğazdaki iç mukozal yüzeylerde ve ciltte peteşial döküntü (ciltteki kanamadan kaynaklanan döküntü) bulunmaktadır.

Ciddi şekilde hasta olan hastalar, hastalığın beşinci gününden sonra hızla böbrek bozulması, ani karaciğer yetmezliği veya pulmoner yetmezlik yaşayabilir.

CCHF'den ölüm oranı yaklaşık %30 olup, ölüm genellikle hastalığın ikinci haftasında gerçekleşir. İyileşen hastalarda, iyileşme genellikle hastalığın başlangıcından dokuzuncu veya onuncu gün sonra başlar.

Rapor edilen ölümler

Irak'ın, geçen yıl hastalıkla büyük bir mücadele içinde olduğu bildirildi, 1 Ocak ile 22 Mayıs arasında 212 olay kaydedildi. Bunların 169'u yalnızca Nisan ve Mayıs ayları arasında bildirildi.

Agence France-Presse, 2023 yılında şimdiye kadar Irak'ta 100'den fazla vaka ve 13 ölümün bu hastalığa bağlı olarak gerçekleştiğini belirtti.