Uzmanlar Kafa Tabanı Problemlerini Masaya Yatırdı

Uzman isimler "Kafa tabanı" problemleri ve tedavi yöntemlerini masaya yatırdı

Prof. Dr. Turgut: "Zor cerrahileri genç hekimlere sevdirmek istiyoruz"

İSTANBUL - Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kafa Tabanı Kongresi birçok branşta uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Suat Turgut, "Zor cerrahileri gençlere sevdirmek ve multidisipliner yaklaşım için bu toplantılar düzenleniyor. Hangi olguda ne yapacağız, hastalarımızı nasıl tedavi edeceğiz herkes görüşünü ortaya koyuyor ve en mükemmeli, en iyiyi bulmak üzere ortak akılla hareket ediyoruz" dedi.

Kulak burun boğaz, nöroşirürji (beyin ve sinir cerrahisi), ağız ve çene cerrahisi ile radyoloji gibi disiplinlerin katılımıyla bu yıl 6'ncısı organize edilen Kafa Tabanı Kongresi İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Kafa Tabanı Derneği tarafından 16-18 Şubat tarihlerinde düzenlenen kongrede kafa tabanına yönelik multidisipliner yaklaşımın önemi, cerrahideki son gelişmeler, kafa kaidesi anatomisi, vaka incelemeleri ve görüntülemesi gibi konular detaylı olarak ele alındı. Kafa Tabanı Derneği ve Kongre Başkanlığını Prof. Dr. Suat Turgut ile Prof. Dr. Memduh Kaymaz'ın yaptığı Türkiye'nin birçok üniversite ve hastanesinden uzmanların bulunduğu kongrede vakalarda disiplinler arası iletişimin giderek daha fazla önem kazandığına dikkat çekildi. Kafa Tabanı Derneği ve Kongre Başkanı, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Klinik Şefi Prof. Dr. Suat Turgut da kongreye ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Turgut, iş birliği içerisinde hareket edilerek hastalar için en doğru tedavi şeklinin bulunması noktasında bu toplantıların büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Zor cerrahileri gençlere sevdirmek için böyle toplantılar düzenliyoruz"

Kongrede konuşan Kafa Tabanı Derneği ve Kongre Başkanı, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Klinik Şefi Prof. Dr. Suat Turgut, "Tıptaki birçok branşın çene, beyin cerrahları, kulak burun boğaz cerrahlarının bir araya geldiği bir kongre estetiğe, kolay işlere yönelimin olduğu bir dönemde, Kafa Tabanı Derneği olarak riskli hastalar, ulaşılması zor alanlar, zor cerrahileri gençlere sevdirmek için böyle toplantılar düzenliyoruz. Bütün branşlardan epey de bir katılım var, birçok cerrah var, bunların ortak alanlarında çalışmalar yapıyoruz. Multidisipliner yaklaşım için bu toplantılar düzenleniyor. Gençleri heveslendirmek istiyor, her sene bir kez bu toplantıyı yapıyoruz. Bütün üniversitelerin beyin cerrahi servisleri, kulak burun boğaz, çene cerrahisi, maksillofasiyal (yüz ve çeneyi ifade eden bölge) cerrahi bölümleriyle kontak kuruyoruz, davet ediyoruz, bilgi paylaşımı yapıyoruz, zor olgularımızı tartışıyoruz. Hangi olguda ne yapacağız, nasıl davranacağız, hastalarımızı nasıl tedavi edeceğiz, herkes görüşünü ortaya koyuyor ve en mükemmeli, en iyiyi bulmak üzere ortak akılla hareket ediyoruz. Çünkü siz nöroşirürjenseniz sadece o açıdan bakıyorsunuz, kulak burun boğazcıysanız bu açıdan bakıyorsunuz ama bütün açılar bir araya geldi mi bütünleşiyor. Dolayısıyla da hastamıza en uygun, kaliteli, yararı olacak tedaviyi ortak akılla bulmuş oluyoruz" dedi.