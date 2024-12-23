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Uzman Uyardı: 2050'de Dünya Nüfusunun Yarıda Miyop Olabilir

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Batman'da görevli göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Yalçın İşcan, uzun süre ekran maruziyetinin göz sağlığını bozduğunu belirterek, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının miyop olabileceğini söyledi. Uzman, göz yorgunluğunu önlemek için dinlenme önerileri sundu.

Uzmanından korkutan uyarı: 25 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısı miyop olabilir

BATMAN - Batman'da görevli göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Yalçın İşcan, ekrana uzun süre maruz kalmanın göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının miyop olabileceğini kaydetti.

Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. İşcan, miyop hastalığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzun ekran süresi nedeni ile miyop sıklığının 25 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısını etkileyebileceğini aktaran Op. Drç İşcan, özellikle günde 2-4 saat arasında ekran önünde olan ofis çalışanlarının yüzde 50-90 oranında dijital göz yorgunluğu sendromunun görüldüğünü söyledi. Op. Dr. İşcan, bu durumun gözlerde yorgunluk, kuruluk ve odaklanma problemlerine yol açtığını ifade etti. Op. Dr. Yalçın İşcan, "Bu durumu önlemenin yolu var, nasıl ki ayakta durduğumuz da bacaklarımızı dinlendirmek oturuyorsak gözlerimizi de dinlendirmemiz gerekiyor. 20 dakikada bir, 20 saniye 6 metre uzağa bakıp gözleri dinlendirmek çok önemli. Bir de ışığı filtre eden gözlük camları kullanmak da göz sağlığı için önemlidir. Çocuklar günde en az 2 saat dışarıda gün ışığında vakit geçirmeli. Çocukların da ekranlardan uzak tutulması gerekiyor" dedi.

Uzman Uyardı: 2050'de Dünya Nüfusunun Yarıda Miyop Olabilir
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - Sağlık
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