Üye Girişi
Haberler

Uzman Psikologdan Ebeveynlere Ergenlik Döneminde İletişim Önerileri

Uzman Psikologdan Ebeveynlere Ergenlik Döneminde İletişim Önerileri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzman Psikolog Başak Dikmen, ergenlik döneminde sağlıklı ebeveyn-çocuk iletişiminin önemine dikkat çekerek, açık iletişimin gençlerin psikolojik sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı. Dikmen, ebeveynlerin destekleyici ve empatik olmalarının kritik olduğunu belirtti.

ERGENLİK döneminin gençler için zorlu bir geçiş süreci olduğunu belirten Uzman Psikolog Başak Dikmen, bu dönemde ebeveyn-çocuk iletişiminin güçlendirilmesinin gençlerin psikolojik sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını söylüyor. Ergenlik döneminde gençlerin, fiziksel, duygusal ve sosyal değişimlerle karşı karşıya kalırken ebeveynleriyle çatışmalar yaşayabildiğine değinen Dikmen, bu çatışmaların doğal olduğunu ifade ediyor.

Anne Ayşe'nin 15 yaşındaki oğlu Ali ile yaşadığı zorlukları örnek gösteren Dikmen, Ayşe'nin duygularını anlamada zorlandığını ancak her akşam birlikte geçirdikleri zaman diliminde Ali'ye sorular sorarak onun duygularını ifade etmesine yardımcı olmaya çalıştığını belirtiyor. Bu tür açık iletişimin, gençlerin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladığını ekleyen Dikmen, "Sağlıklı iletişim ve anlayış ile bu sorunlar aşılabiliyor. Ebeveynlerin çocuklarının değişimlerini anlama çabası göstermeleri, ilişkinin güçlenmesine katkı sağlıyor" dedi.

'EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA DAHA FAZLA DESTEK VE ANLAYIŞ GÖSTERMESİ KRİTİK'

Ebeveynlerin ergenlik dönemindeki rollerinin önemine de dikkat çeken Dikmen, "Ebeveynlerin destekleyici olmaları, açık iletişim kurmaları, empati göstermeleri, rehberlik etmeleri, sağlıklı sınırlar koymaları, örnek olmaları ve bağlantı kurmaları gerekiyor. Ebeveynlerin çocuklarına daha fazla destek ve anlayış göstermesi kritik. Duygusal değişimlerin sık olduğu bu süreçte, ebeveynlerin empati kurması ve aktif dinleme becerilerini geliştirmesi iletişimi güçlendirir" diye konuştu.

'AİLELERİYLE KURDUKLARI AÇIK İLETİŞİM ERGENLERE İYİ GELİYOR'

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Derneği tarafından yapılan bir araştırmanın, düzenli ve açık iletişim kuran ailelerin ergen bireylerin stres ve kaygı düzeylerini azalttığını söyleyen Dikmen, "Araştırmaya katılan ergenlerin yüzde 75'inin, aileleriyle kurdukları açık iletişimin kendilerine iyi geldiğini belirtiyor. Ergenlik döneminin zorluğu karşısında ebeveynlerin açık bir iletişim ortamı yaratmasının önemli. Ebeveynlerin çocuklarının duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmaları ve sağlıklı iletişim kurmaları, gençlerin psikolojik sağlıkları üzerinde olumlu etkileri oluyor. Ayrıca ebeveynlerin, çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmelerinin ve onların ilgi alanlarına duyarlılık göstermeleri iletişimi güçlendiriyor. Bu tür bir yaklaşım, çocukların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar ve ebeveyn-çocuk bağını kuvvetlendirir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Irak'tan kritik misafir! Bölgeyi kalkındıracak projeyi masaya yatırdılar

 Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
'Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?'

"Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilik yaşı değişti mi? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! Aile Hekimleri maaşı 180 bin lira mı oldu? TBMM'de intihar eden kim? Meclis'te intihar eden adam öldü mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 1 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Kasım günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 23. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Ruben Amorim kimdir? Manchester United'ın yeni hocası Ruben Amorim kimdir 2 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, İkizler, Kova, Oğlak burcu yorumu! 2 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Vergi yüzsüzleri isim sorgulama nasıl yapılır (İSİM – SOY İSİM)? Vergi yüzsüzleri İSİM LİSTESİ 2024! (TAM LİSTE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.