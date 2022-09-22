Uzman psikolog uyardı: "Ailelerin kendi kaygıları öğrencilerde başarısızlık duygusu ve ödevlere karşı dirençlere neden oluyor" Diyarbakır'da Memorial Dicle Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Olcay Geçgel, okulların açılmasıyla beraber yeni okula başlayan öğrencilerin ödev yapmama veya...

Uzman psikolog uyardı: "Ailelerin kendi kaygıları öğrencilerde başarısızlık duygusu ve ödevlere karşı dirençlere neden oluyor"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Memorial Dicle Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Olcay Geçgel, okulların açılmasıyla beraber yeni okula başlayan öğrencilerin ödev yapmama veya kaygılı davranmalarının nedenini açıkladı.

Eylül ayı itibariyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlarken, okula yeni başlayan öğrencilerin davranış ve tutum değişiklikleri baş gösterdi. Memorial Dicle Hastanesi Uzman Psikolog Olcay Geçgel, aile kaygısı ve ev içi başarısızlık gündemleri öğrencilere olumsuz etkileyerek okul içerisinde çocukların kaygılarına ve ödevlere karşı direnmelerine neden olduğunu söyledi.

"Ödevlerin arkadaş kıyaslanmaları kaygıya neden oluyor"

Uzman Psikolog Olcay Geçgel, öğrencilerin ödev ve başarıları arkadaşlarıyla kıyaslamaya çalışan aileler kaygılara neden olduğunu dikkat çekti. Geçgel, "Okulların eylül ayı itibariyle açılmasıyla kaygılı olabiliyorlar. Ailelerin çocuklara karşı ödev kısmına geçmeden önce çocukların okulda yaşadıkları kaygı olup olmadığını bilmeleri gerekiyor. Çocukların kaygılı olduğunu yada ödevlere karşı bir direnç gösterdiğinde çocuğun okulda başarısız bir duyguyla karşılaşıp karşılaşmadıklarını teyit etmek gerekiyor. Çocukların okula başladıkları yaşlarda rekabet, başarılı olabilme, ödül duyguları yeni yeni oluşmaya başladığı için, çocuklar ödevlerini yaptıklarında diğer arkadaşlarıyla kıyaslanabilir yada başarısız olabilirim endişesi oldukları için ödev yapmaya özen göstermeyebilir aksine direnç gösterirler. O yüzden çocukların böyle bir endişesi olup olmadığına, öğretmenin tutumu ve davranışına, diğer arkadaşlarıyla ilişkilerine bakılması gerekir. Bu nedenle ailelerin çocukların okul yaşamını bir adım daha yakında takip etmeleri fayda olacak" dedi.

"Terapilerde öğrencilerden çok aile analiz ediliyor"

Özellikle terapi için başvuruların sonucunda yaklaşımları ailelerle olan görüşmeleri ile devam edildiğini kaydeden Uzman Psikolog Geçgel, çocuğun neden bunu yaptığına dair sorgulamadan ziyade ailenin kaygılı yaklaşımı olup olmadığını analiz ettiklerini belirtti. Geçgel, "Çünkü ebeveynler çocukla birlikte iletişim kurarken kendi kaygılarını çocuğa yansıttıkları yada aile içerisindeki gündemde tuttukları için çocuklar bu anlamda çok iyi duygu okur yazarlıklarına sahipler. Bu nedenle ailenin okula karşı yaptıkları en ufak eleştiriler, çocuğun rekabet duygusu gelişirken başarısızlığına karşı yapılan eleştiriler daha çok gündemde tutulduğunu gözlemliyoruz. Bu anlamda da çocukların okula ve ödevlere karşı direnç gösterdiklerini görmüş oluyoruz" diye konuştu.