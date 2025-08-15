Uzman Doktor Rodoplu'dan Depremde Hayatta Kalma Önlemleri

HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, depremde ilk 72 saatin çok kritik olduğunu belirtip, arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da alması gereken önlemlerle hayatta kalınabileceğini söyledi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve İzmir'de de hissedilen depremin ardından, afetlere bireysel olarak hazırlıklı olmanın önemine değinen Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, depremde ilk 72 saatin çok kritik olduğunu söyledi. Uzman Doktor Rodoplu, arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da alması gereken önlemlerle hayatta kalınabileceğine dikkat çekti. Depremin bir doğa olayı olduğunu ve bu doğa olayı ile baş edilebileceğini ifade eden Uzman Dr. Rodoplu, "Öncelik yaşadığımız, çalıştığımız binaların, okullarımızın, fabrikalarımızın hep sağlam olması gerekir. Olmazsa olmaz budur. Bugüne kadar Türkiye'de yıkıcı depremler yaşadık. Depremlerden hayatta kalabileceğimize dair deneyimlerimiz var. Bunun için bazı bilgileri mutlaka içselleştirmeliyiz. İlk 72 saat çok kritik. Büyük depremlerde, sel ve taşkınlarda, çok sayıda yaralının olduğu olaylarda ilk 72 saatte dünyanın en gelişmiş hastaneleri, en gelişmiş arama kurtarma ekipleri, en gelişmiş en modern teçhizatlı itfaiye olsa dahi bize yetişmeleri imkansız olabiliyor. Dolayısıyla ilk 72 saat kendimizle baş başa kalabiliriz" dedi.

'UYGULAMA YAPMAZSAK DONUP KALIYORUZ'

Hayatta kalabilmek için evde kişiyi yaralayabilecek eşyalara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uzman Dr. Rodoplu, "Koltuğun cam kenarında olmaması, camdan ve büyük avizelerin olmaması önemli. Çünkü ev yıkılmasa dahi evin içinde bazı eşyalar kişileri yaralayabilir. Kaçış yolumuzun temiz olması gerekir. Depremler, Kahramanmaraş ve Marmara'da olduğu gibi gece vakitlerinde olabilir. En derin uykuda sersem gibi kalacağımız için kapıya giden kaçış yolunun temiz olması gerekir. Koridorlara koyduğumuz kütüphane gibi eşyaların devrilip devrilmeyeceğinin kontrolünü yapmak çok önemli. Bir diğer önemli olan ise deprem esnasında evin içinde güvenli alanlar bulmak. Koltuk takımı, yatak yanı gibi bina yıkılsa bile, eşyalar düşse bile üzerine orada bir yaşam üçgeni oluşturacak alanlarda cenin pozisyonunda kalmamız çok önemli. Bu sayede çok kurutulan vatandaş var. Dolayısıyla hayatta kalabilmemiz için evin içinde bazı noktaları belirleyip iş bölümü yapıp mutlaka o dağılımdan sonra da tatbikat yapmalıyız. Uygulamayı yapmazsak ne yazık ki donup kalıyoruz. Çünkü beynimiz donmak, korkmak, dua etmek üzerine şartlı" diye konuştu.

'ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KIRIK, ÇIKIK, EZİLMELER VE KANAMALAR'

Deprem sonrası evin içinde kalınmaması gerektiğini dile getiren Uzman Dr. Rodoplu, "Evimizi görebileceğimiz yakında bir toplanma merkezi beklemeliyiz. İlk 72 saatte erken dönemde basit, önemli dört tane malzemeye de ihtiyacımız var. Türkiye'de her bireyin çantasında ya da cebinde bulundurmasını ısrarla öneriyorum. Yerimizi belli etmek için, karanlıkta yolumuzu bayılabilmek için düdük ve fener. Çok amaçlı bir çakı ve olmazsa olmaz maske. Hem kendimizi depreme daha hazır hissedeceğiz hem de hayatta kalma şansımızı ve kendi yerimizi gösterme şansımızı artıracak. Depremden sonra en çok insanların ölümüne neden olan kırık, çıkık, ezilmeler ve kanamalar. Dolayısıyla o ilk 72 saatte bildiğimiz o basit ilk yardım uygulamalarını çocuğumuza, komşumuza, o etraftaki toplanma alanındaki insanlara uygulamak gerekir. Bunun için mutlaka o ilk yardım, hayatta tutma bilgilerini öğrenmeli, uygulamalı ve bugünden hazırlık yapmalıyız" dedi.