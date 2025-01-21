Uyku Danışmanı Esra Teymur Şimşek'ten Bebeklerde Uyku Düzeni ve Gece Beslenmesi Önerileri

Haberler.com'un yönetim kurulu üyesi ve uyku danışmanı Esra Teymur Şimşek , bebeklerde uyku eğitimi konusunda sıkça karşılaşılan soruları yanıtladı. Şimşek, bebeklerin uyku düzenine ilişkin anne ve babalara rehber olabilecek önemli açıklamalarda bulundu.

Bebeklerin Sık Uyanması Bir Problem Mi?

Şimşek, bebeklerin sık uyanmasının doğal bir süreç olduğunu vurguladı ve bunun çözülmesi gereken bir problem olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. "Bebeklerin sık uyanması tamamen normaldir. Bu durum, bebeğin büyüme sürecinin bir parçasıdır. Bebeğimiz büyüdükçe uykusu da gelişir ve bu süreçte sık uyanma gözlemlenebilir," dedi.

İlk dört ayda bebeklerin, anne karnındaki gibi yarı uyur yarı uyanık bir halde olduklarını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "İlk dört ay genellikle her şey çok iyi gider, ancak dördüncü aydan sonra sık uyanmalar başlar. Bu nedenle sık uyanmayı bir problem olarak değil, bir süreç olarak görmek gerekiyor."

Gece Uykusunda Tekrar Uykuya Dönüş Nasıl Sağlanır?

Bebeklerin gece boyunca sıkça uyanıp tekrar uykuya dönemediklerini belirten Şimşek, sorunun aslında bebeğin uyanması değil, tekrar uykuya dönmeyi öğrenememesi olduğunu söyledi. "Gece uykusuna geçerken bebeğinizin desteksiz uyumasını sağlamalısınız. Eğer bebeğinizi emzirerek uyuttuysanız ve o, uykudan uyandığında tekrar uyuyabilmek için yine emmek isteyecektir," diyerek ebeveynlere önemli bir ipucu verdi.

Şimşek, sosyal medyada sıkça dile getirilen "Gece beslemesini keserseniz, bebeğiniz kesintisiz uyur" gibi yanlış bilgilere karşı uyardı. Gece beslenmesiyle ilgili kararın yalnızca doktor kontrolünde alınması gerektiğini ifade ederek, şu uyarıda bulundu: "Beslenme ve uyku birbiriyle ilişkili gibi görünse de aslında ilişkili değildir. Bebeklerin uyanma nedeni her zaman açlık olmayabilir. Gece beslenmesinin ne zaman kesileceğine yalnızca annenin ve bebeği takip eden doktorun karar vermesi gerekir."

Desteksiz Uyku Alışkanlığı Önerisi

Esra Teymur Şimşek, bebeklerin desteksiz uyku alışkanlığı kazanmalarının önemine dikkat çekti. "Bebeğinizi gece uyumadan önce emzirmezseniz ve desteksiz uyumasını sağlarsanız, gece uyandığında da desteksiz uyumayı başarabilir," dedi. Bunun, bebeğin uyku düzeninin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacağını belirtti.

Bebeklerin gece uykusu sırasında nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği konusunda ebeveynleri bilgilendiren Şimşek, şu önerilerde bulundu: "Bebeğinizin gece uykusuna geçerken desteksiz uyumasını sağlayın. Eğer gece uyandığında ona destek sağlamazsanız, kendisi uykuya geçmeyi öğrenir. Ancak bunu yapmadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın."

Ebeveynlerin en büyük destekçilerinin bilgi ve sabır olduğunu vurgulayan Şimşek, bebeklerde uyku düzeni oluşturmanın bir süreç olduğunu ve bu süreçte ebeveynlerin kararlılıkla hareket etmeleri gerektiğini belirtti.