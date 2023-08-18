Üsküdar Belediyesi Hamit Nazik Aile Sağlığı Merkezi ve Albayraklar Cami'yi hizmete açtı

Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan Hamit Nazik Aile Sağlığı Merkezi ve Albayraklar Cami, düzenlenen açılış töreniyle hizmete açıldı. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Türkmen, Üsküdar'da son 10 yılda 125 cami açtıklarını belirtti.

Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hamit Nazik Aile sağlığı Merkezi ve Albayraklar Cami hizmete açıldı. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Türkmen, "Üsküdar'da 2023 yılının sonuna kadar, son 10 yılda 125 tane camiyi ibadete açmış bulunuyoruz" dedi.

Üsküdar Belediyesi sosyal hizmet ve kültürel etkinliklerinin yanı sıra bu alandaki üst yapı çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor. Belediye kaynaklarıyla yapımı tamamlanan Üsküdar 9 Nolu Hamit Nazik Aile Sağlık Merkezi ile Albayrak Cami hizmete açıldı.

Kütüphanesi ve etkinlik salonuyla Albayrak Cami ibadet için gelen vatandaşların sosyal aktivitelerini gerçekleştireceği donatıları içerisinde barındırıyor. Sağlık Merkezi ise mahallenin tam ortasında mahalle sakinlerinin ihtiyaç halinde hemen yanı başlarında aile hekimlerine ulaşmalarını sağlıyor. Sağlık Merkezi ve Cami Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

"Son 10 yılda 125 Camiyi hizmete açıyoruz"

Açılışta konuşan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Hamit Nazik Aile Sağlığı Merkezimiz ve Camimiz hayırlı uğurlu olsun. Muhterem büyüğümüze, bağışçımıza teşekkür ediyorum. Bu işleri, belediyemiz, müftülüğümüz, kaymakamlığımız, vakıflar, hayırsever iş adamlarımızla el birliğiyle, gönül birliğiyle Üsküdar'ımıza böyle güzel eserler kazandırıyoruz. Allah nasip ederse 2023 yılının sonuna kadar, Üsküdar'ımızda son 10 yılda toplam 125 tane camimizi bitirmiş olacağız hayırlı olsun. Buradaki camiyi vatandaşlarımızın doldurmalarını dua ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık ocağına da ihtiyaç duymamalarını, sağlık bir yaşam sürmelerini temenni ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL