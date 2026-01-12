Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı son değerlendirmede karaciğer naklinin zorunlu olduğu belirtildi. Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, aile adına kamuoyuna yazılı bir açıklama yaparakünlü oyuncunu son durumu hakkında bilgi verdi.

DOKTORLARDAN KARACİĞER NAKLİ KARARI

Uzun süredir karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle tedavi gören oyuncunun yapılan son tetkiklerinde MELD puanının 22'ye yükseldiği, bu nedenle doktorların organ nakli kararı aldığı bildirildi. Ünlü oyuncunun şu anda uygun donör beklediği ifade edildi.

KARDEŞİ UMUT ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Ünlü oyuncu hakkında son bilgilendirmeyi kardeşi Ufuk Özkan yaptı. Umut Özkan aile adına yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun bilgisine; kıymetli ağabeyim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ağabeyim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup şu an uygun donör beklenmektedir."

Umut Özkan, açıklamasında ağabeyinin moralinin yüksek olduğunu vurgulayarak, tedavi sürecinin uzman hekimler tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti ve "Morali yüksek olan ağabeyimin süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder, bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz." dedi.