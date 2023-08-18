Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti

İSTANBUL ÜSKÜDAR'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan'dan (56), odasında ölü bulundu.

Orhan'dan dün sabah hastalarını muayene ettikten sonra haber alınamadı. Odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu. Yoğun bakıma kaldırılan Gökçen Orhan hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.