Ünlü Kalp Cerrahı Gökçen Orhan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Üsküdar'da görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan, Ataşehir'de Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Üsküdar'da görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan, Ataşehir'de Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Üsküdar'da Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah hastalarını muayene ettikten sonra Prof. Dr. Gökçen Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı. Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu. Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.

Alkışlarla uğurladılar

Ünlü Kalp Cerrahı Gökçen Orhan'ın Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazına ailesi, aile yakınları, meslektaşları, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Orhan'ın ailesi cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze arabası ilerlerken meslektaşları, Orhan'ı alkışlarla uğurladı. Omuzlarda taşınan Orhan'ın cenazesi, Ihlamurkuyu Mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL