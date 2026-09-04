Uzmanlardan Okul Öncesi Uyarı: Yüzdeki Damar Yumakları Akran Zorbalığına Yol Açabiliyor

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, çocuklarda özellikle yüz bölgesinde bulunan hemanjiom ve vasküler malformasyonların akran zorbalığına neden olabileceğini belirterek, ailelerin bu tür durumlarda plastik cerrahi uzmanlarıyla iletişime geçerek tedavi sürecini planlamaları gerektiğini söyledi.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala çocuklarda estetik ve plastik cerrahinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hayati Akbaş, çocuklarda erişkinlerden farklı olarak estetik müdahalelerin yalnızca görünüm amacı taşımadığını ifade etti. Yüz bölgesinde doğuştan bulunan bazı damar yumakları, hemanjiom ve vasküler malformasyonların çocukların sosyal yaşamını ve psikolojisini etkileyebildiğini belirten Akbaş, bu durumların akran zorbalığına kadar varabildiğini söyledi.

"Çocuklar kendilerini farklı hissetmeye başlıyor"

Çocuklarda akran zorbalığının önemli bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Akbaş, yüz bölgesindeki belirgin farklılıkların çocukların arkadaş çevresinde dikkat çekmesine neden olabildiğini dile getirdi. Akbaş, "Okulların da açılmasına az bir zaman kala çocuklarla ilgili bazı konuları konuşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çocuk estetik ve plastik cerrahisi denildiğinde akla daha çok erişkin insanların yaşadığı estetik müdahaleler geliyor. Ancak çocuklarda bazı farklı durumlar var. Akran zorbalığı dediğimiz bir durumu biliyoruz. Bazı çocuklarda doğuştan dudaklarında, yanaklarında, yüzünün belli bölgelerinde veya çenesinde görünür yerlerde bir damar yumağı olabiliyor. Hemanjiom veya vasküler malformasyon dediğimiz durumlar görülebiliyor" dedi.

Bu tür oluşumların çocuğun görünümünü diğerlerinden farklı hale getirebildiğini ifade eden Akbaş, "Diğer arkadaşları arasında bu konu bazen bir konuşma veya tartışma konusu olabiliyor. Hatta akran zorbalığına, ayrımcılığa varan negatif davranışlara yol açabiliyor. Çocuklar kendilerini farklı hissetmeye başlıyorlar. Arkadaşları arasında bu konu çok konuşulduğu için bundan rahatsızlık duymaya başlıyorlar. Bu durum onların günlük hayatlarını ve psikolojilerini çok etkiliyor" diye konuştu.

"Okula başlamadan önce tedavi etmeye çalışıyoruz"

Yüz bölgesindeki damar yumakları ve benzeri oluşumların mümkün olduğunca çocuk okula başlamadan önce tedavi edilmesinin önemli olduğunu kaydeden Akbaş, tedavi sürecinin her çocukta aynı şekilde ilerlemediğini söyledi. Akbaş, "Mümkün mertebe çocuklar daha okula başlamadan önce, eğer mümkünse yüzdeki bu damar yumakları gibi vasküler malformasyonların ve hemanjiomların tedavisini yapmaya çalışırız. Çocukların okula başladığında ve arkadaşlarıyla ilişkilere girdiğinde fiziksel olarak normal görünüme yakın hale gelmelerini isteriz" ifadelerini kullandı.

"Aileler bilinçli olmalı"

Çocukların yüzündeki deformasyon ve görünür problemlerin tedavi edilmesinin yalnızca estetik açıdan değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akbaş, bu sorunların çocuğun özgüvenini ve sosyal ilişkilerini de etkileyebildiğini belirtti. Akbaş, "Bu gibi durumlarda mutlaka plastik cerrahi ile iletişim halinde olunması gerekiyor. Plastik cerrahinin uğraştığı alanlardan bir tanesi de çocukların yüzünde bulunan bu damar yumaklarının tedavisidir. Çocukların yüzündeki deformasyonların, bozuklukların ve problemlerin plastik cerrahi ameliyatlarıyla daha normal, daha kabul edilebilir bir hale getirilmesi gerekir ki bu çocuklar ruhsal yönden arkadaşları arasında ciddi sıkıntılar yaşamasınlar, özgüven eksikliği yaşamasınlar ve akran zorbalığına maruz kalmasınlar" açıklamasında bulundu.

Akran zorbalığının çocuklar üzerindeki etkisinin uzun süre devam edebileceğini belirten Akbaş, şunları söyledi:

"Çocuklarında, doğuştan gelen ve dışarıdan bakıldığında fark edilebilen bir varyasyon, hemanjiom, vasküler malformasyon veya damar yumağı gibi bir problem varsa mutlaka plastik cerrahi ile iletişime geçerek bu sürecin yönetilmesi konusunda koordinasyon içerisinde olmaları gerekiyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı