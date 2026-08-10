UMKE'den 4x4 Arazi Sürüş Eğitimi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetler Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından il genelinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personellerine yönelik 4x4 arazi araçları defansif sürüş eğitim düzenlendi.

Kdz Ereğli İlçesine bağlı Pınarcık köyü mevkiinde Türkiye de yaz ve kış mevsimi olmak üzere ilk ve tek olarak düzenlenen arazi sürüş eğitimi düzenlendi.

Batı Karadeniz Ofroad şampiyonu olan ve aynı zamanda Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Umke personeli Barkın Civak tarafından verilen eğitimde olumsuz hava koşullarında ve zor arazi şartlarında hizmet veren UMKE personelinin saha da daha nitelikli ve güvenli sürüş yapmaları içi teorik ve uygulamalı olarak eğitim verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı