Ölümcül ritim bozukluğundan milimetrik operasyonla kurtuldu

İzmir'de, ölümcül ritim bozukluğu olarak bilinen 'ventriküler taşikardi' şikayeti sebebiyle kalp çarpıntıları yaşayan yaşlı adam, üç boyutlu kompleks haritalama sistemi ve yakma yöntemiyle sağlığına kavuştu.

İzmir'de yaşayan Hasan Geyik (68), yaklaşık 1 ay önce 'çarpıntı' şikayetiyle İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde yaşlı adama ölümcül ritim bozukluğu olarak da adlandırılan 'ventriküler taşikardi' tanısı konuldu. Defalarca uygulanan elektroşok tedavisine rağmen kalp ritmi düzelmeyen Geyik, kardiyoloji servisine alındı. Bir süre ilaç tedavisi uygulanan hastanın kalp ritmi kısmen kontrol altına alınsa da kısa süre sonra ciddi ritim bozukluğu atakları yeniden başladı. Bunun üzerine Geyik, acil bir şekilde kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinin yapıldığı aritmi laboratuvarına alındı. Burada Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Can Yontar ve ekibi, üç boyutlu kompleks haritalama sistemi kullanarak ritim bozukluğuna neden olan odak noktayı milimetrik hassasiyetle belirledi. Ardından uygulanan ablasyon (yakma) yöntemiyle hastalıklı doku tamamen ortadan kaldırıldı. Başarılı operasyonun ardından Geyik, ölümcül ritim bozukluğundan kurtularak sağlığına kavuştu.

"Riskli ve zor bir vakaydı"

Hastanın tedavi sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Can Yontar, "Hastamız bayramdan bir hafta önce, acil servise çarpıntı ve ona bağlı şikayetlerle başvurdu. Orada 'ventriküler taşikardi' denilen ölümcül ritim bozukluğu olduğu tespit edilmiş. Kendisine birkaç kez elektroşok uygulanmış ancak kalp ritminde bir düzelme sağlanmamış. Daha sonra hastamızı kardiyolojiye yatırdık. Bazı ilaçlar uyguladık. Hastamız 10 sene önce bypass ameliyatı olmuş. Bu yüzden hasta, kalp krizi geçirdiği şüphesiyle anjiyoya alındı. Burada damarın tıkalı olduğu görüldü. Bu damara stent takıldı. Ancak hastamızın ritim bozuklukları tekrarladı. Bunun üzerine hastamızı acil olarak ablasyon işlemine aldık. Bu işlemde ritim bozukluklarını doğuran kalpteki odakları bulup onları yok ediyoruz ve ritmi düzeltiyoruz. Hastamızın acil şartlarda olması sebebiyle de bizim için hem riskli hem de zor bir vakaydı" diye konuştu.

Kompleks haritalama yöntemleri denilen üç boyutlu yöntemlerle, hastanın kalbindeki hastalıklı dokuyu belirleyip yok ettiklerini anlatan Prof. Dr. Yontar, "İşlemin ardından hastamızın ritim bozukluğu düzeldi ve tekrarlamadı. Birkaç gün takip edip sonrasında da hastamızı evine gönderdik. Şu an gayet sağlıklı" ifadelerini aktardı.

Kompleks haritalama yöntemlerinin 2000'li yılların başında başladığını vurgulayan Prof. Dr. Yontar, şunları ekledi:

"Son 10 yıldır birçok merkezde yapılıyor. Bu yöntem daha çok hayati tehlike olmayan durumlarda yapılan bir işlem. Hastamızın durumu acil olması sebebiyle diğer hastalardan ayrılıyor. Tecrübeli bir merkezde işlemin yapılması gerekiyor."

"Ben pes etmek üzeriyken bile onlar pes etmedi"

Kalple ilgili sorunlar yaşadığını ifade eden hasta Hasan Geyik, "Operasyonlar geçirdim. En son 2016 yılında bypass oldum. Bir problemim yok sanıyordum ama varmış. Osman hocam ve ekibi bana çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Ben pes etmek üzeriyken bile onlar pes etmedi. Beni hayata döndürdüler. Artık ritim bozukluğum tamamen kayboldu. Günden güne sağlığıma kavuşuyorum. Daha iyi olacağım. Alkol ve sigaradan uzak kalacağım" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı