TVHB Başkanı Eroğlu: 'Zoonotik hastalıklarla mücadelede en etkili yol 'Tek Sağlık' uygulamasıdır'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Zoonotik hastalıklarla mücadelede en etkili yol Tek Sağlık uygulamasıdır. Tek Sağlık konusunun icra edilmesi gerekiyor" dedi.

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklarla mücadelede 'Tek Sağlık' yaklaşımının önemine dikkat çekti. Eroğlu, zoonotik hastalıkların yalnızca hayvan sağlığını değil, insan sağlığını, gıda güvenliğini ve çevreyi de doğrudan etkilediğini belirterek, bu nedenle veteriner hekimlerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Eroğlu; başta kuduz, bruselloz, şarbon ve kuş gribi olmak üzere birçok zoonotik hastalığın etkin takip, aşılama programları ve düzenli denetimlerle kontrol altına alınabileceğini vurguladı. Hayvan sağlığının korunmasının toplum sağlığının korunmasının temel unsurlarından biri olduğunu aktaran Eroğlu, kamu kurumları, sağlık çalışanları ve vatandaşların iş birliği içinde hareket etmesini sözlerine ekledi.

"Zoonotik hastalıklara karşı toplum bilincinin yükseltilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz"

TVHB'nin hayvan ve insan hastalıklarına karşı sıkı çalışmalar yaptığını belirten Eroğlu, "TVHB olarak uzun yıllardan beri zoonotik hastalıklara karşı toplum bilincinin yükseltilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. 2000'den itibaren dünyada Ebola, SARS, MERS gibi önemli salgınlar yaşandı. Daha sonra COVID-19, kuş gribi, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, Maymun çiçeği de bunlardan bazılarıydı. Bu hastalıklar dünyada toplum sağlığını önemli ölçüde etkiledi. Bu hastalıklar aynı zamanda sadece sağlığı değil, uluslararası ticareti, uluslararası dolaşımı ve gıda güvenliğini de etkiledi. Dünya geneline baktığınız zaman zoonotik hastalıklar, hayvansal üretimin yaklaşık yüzde 20'sine yakınını yok ediyor. Aynı şey bizim ülkemiz için de geçerli. Geçen yıl şap hastalığı tekrardan çıktı. Şap hastalığı insanlarda bulaşıcı ama bir risk oluşturmuyor. Ancak süt verimini ve et verimini etkiliyor" diye konuştu.

"Salgına en fazla sebebiyet oluşturanlar bakteriler ve virüslerdir"

6 yıl önce dünyada görülen COVID-19'un da bir zoonotik hastalık olduğunu ifade eden Eroğlu, "Zoonotik hastalıklar, hayvanlarda görülen hastalıklardır. Bir taraftan da hayvancılığın sürdürülebilirliğini etkiliyor. Zoonozlar, zoonotik hastalık yapan etkenlerin isimleridir. Dört grup etken var. Bunlar bakteriler, virüsler, parazitler ve mantarlardır. Salgına en fazla sebebiyet oluşturanlar bakteriler ve virüslerdir. COVID-19'da bir salgındı. Zoonotik hastalıklar küresel bir tehdit halindedir. Sadece ülkelerin almış olduğu tedbirler yeterli değil, uluslararası platformda da bu hastalığa karşı tedbirlerin alınması gerekiyor. Dolayısıyla zoonotik hastalıklara karşı yapılması gereken çalışmaların birinci basamağında koruyucu tedbirler geliyor. Bu hastalıklara karşı erken uyarı, erken teşhis ve reaksiyon sistemlerini geliştirmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Zoonotik hastalıklarla mücadelede en etkili yol 'Tek Sağlık' uygulamasıdır"

Tek Sağlık uygulamasının zoonotik hastalıklara karşı en etkili yöntem olduğunu dile getiren Eroğlu, "Zoonotik hastalıklarla mücadelede en etkili yol 'Tek Sağlık' uygulamasıdır. Çünkü Tek Sağlık, bir halk sağlığı pratiğidir. Tek Sağlık; zoonotik hastalıklarla mücadelede, hayvan-çevre-insan sağlığının kabul edilebilir bir seviyeye taşınmasıdır. Bu durum da disiplinlerarası bir çalışmayla olacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı