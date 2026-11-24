Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda, koruma altındaki ve kamuoyunda 'Kar' ve 'Kış' isimleriyle tanınan anne bozayı ile yavrusunun öldürülmesi kamuoyunda derin üzüntü oluşturmuştur" dedi.

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Soğuksu Milli Parkı'nda koruma altındaki anne bozayı ile yavrusunun öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Türkiye'de yaban hayatının korunmasına ilişkin düzenlemelerden biri olan 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarıyla birlikte korunmasının ve geliştirilmesinin esas alınması gerektiğini ifade eden Eroğlu, TVHB olarak konuyu ivedilikle takip edeceklerini kaydetti.

"Anne bozayı ile yavrusunun öldürülmesi kamuoyunda derin üzüntü oluşturmuştur"

Soğuksu Milli Parkı'nda yer alan anne bozayı ve yavrusunun öldürülmesini kınadıklarını belirten Eroğlu, "Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda, koruma altındaki ve kamuoyunda 'Kar' ve 'Kış' isimleriyle tanınan anne bozayı ile yavrusunun öldürülmesi kamuoyunda derin üzüntü oluşturmuştur. Ülkemizde yaban hayatının korunmasına ilişkin temel düzenlemelerden biri olan 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarıyla birlikte korunmasını ve geliştirilmesini esas almaktadır. Kanun'un 4. maddesi, koruma altına alınan yaban hayvanlarının avlanmasını yasaklamaktadır. Aynı maddede 2026 yılında yapılan değişiklikle belirli şartlarda müdahaleye imkan tanıyan istisnai bir düzenleme getirilmiş olmakla birlikte, bu müdahalelerin Genel Müdürlük teşkilatı görevlilerince ilgili kuruluşlarla birlikte hazırlanacak rapora ve mevzuatta öngörülen izin ve karar süreçlerine dayanması gerekmektedir. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) de yaban hayatının korunmasına ilişkin uluslararası yükümlülükler içermektedir. Sözleşme'nin 6. maddesi, Ek II kapsamındaki türlerin kasıtlı olarak öldürülmesini yasaklamakta; 9. maddesi ise ancak başka tatmin edici bir çözüm bulunmaması ve ilgili türün popülasyonunun devamlılığının tehlikeye atılmaması şartıyla istisnai müdahalelere izin vermektedir. Bununla birlikte, Türkiye'nin Sözleşme'yi onaylarken Ursidae (ayıgiller) familyasının bütün türleri için çekince koyduğu Avrupa Konseyi kayıtlarında yer almaktadır. Bu nedenle olayın hukuki değerlendirmesinde söz konusu çekincenin kapsamı ve ilgili ulusal mevzuat hükümleri birlikte dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

"Gerçekleştirilen müdahalenin hangi yetki ve hukuki gerekçeye dayandığı açığa kavuşturulmalıdır"

Yapılan müdahalenin kamuoyunda açığa kavuşturulması gerektiğini ifade eden Eroğlu, "Bu hukuki çerçevede, Soğuksu Milli Parkı'nda gerçekleştirilen müdahalenin hangi yetki ve hukuki gerekçeye dayandığı, hangi rapor ve değerlendirmeler sonucunda kararlaştırıldığı, gerekli izin ve onay süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Süreç, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde bütüncül olarak incelenmeli; müdahalenin gerekçesi ve uygulanma biçimi kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Yaşanan olayın değerlendirilmesinde, insan-yaban hayatı etkileşiminin ortaya çıkış nedenlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına yönelmesi; doğal yaşam alanlarındaki besin kaynaklarının azalması, insan faaliyetlerinin doğal habitatlar üzerindeki baskısı ve kolay ulaşılabilir insan kaynaklı besin atıkları gibi çeşitli nedenlerle ilişkilidir. Özellikle çöp ve gıda atıklarının açıkta bırakılması, yaban hayvanlarının insan eliyle beslenmesi ve yakın temas kurmak ya da görüntü almak amacıyla doğal yaşamlarına müdahale edilmesi, hayvanların insanlara alışmasına ve yerleşim alanlarına yönelmesine neden olabilmektedir. Bu tür uygulamalar, insan-yaban hayatı arasındaki çatışma riskini artırmaktadır. Bu nedenle halkımızın, iyi niyetli olsa dahi yaban hayvanlarının doğal davranışlarını olumsuz etkileyen bu tür uygulamalardan kaçınması büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"TVHB olarak, bu sorumluluk doğrultusunda sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz"

Konuyu aydınlatana kadar mücadeleden geri durmayacaklarını söyleyen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması da büyük önem taşımaktadır. Ancak kamu güvenliği ile yaban hayatının korunması birbirinin karşıtı değildir. Yerleşim alanlarına yaklaşan yaban hayvanlarının uzaklaştırılması, insan kaynaklı besinlere erişimlerinin engellenmesi, gerekli önleyici tedbirlerin alınması ve ihtiyaç duyulması halinde uzman ekipler tarafından bilimsel esaslara uygun müdahalelerde bulunulması mümkündür. Bu süreçlerde hayvanların yaşam hakkı, refahı ve ekolojik denge gözetilmelidir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, müdahalenin hukuki ve bilimsel dayanaklarının ortaya konulmasını ve soruşturma sürecinin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, hayatta olduğu bildirilen diğer yavru ayıların ivedilikle bulunmasını, sağlık durumlarının veteriner hekimler tarafından değerlendirilmesini ve doğal yaşam şartları gözetilerek koruma altına alınmalarını istiyoruz. Bununla birlikte, Soğuksu Milli Parkı ve çevresindeki yaban hayvanlarının yaşam alanlarının, beslenme şartlarının ve insan-yaban hayatı etkileşiminin bilimsel yöntemlerle incelenmesi; benzer olayların önlenmesine yönelik kalıcı tedbirlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Yaban hayatının korunması, hayvan refahının gözetilmesi ve ekolojik dengenin sürdürülmesi bilimsel, hukuki ve toplumsal bir sorumluluktur. TVHB olarak, bu sorumluluk doğrultusunda sürecin takipçisi olacağımızı ve yaban hayatının korunmasına yönelik bilimsel ve hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı