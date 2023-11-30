Üye Girişi
Haberler

Tuzla'da Tedavi Gören Çift Hastanede Evlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Tuzla'da pnömotoraks solunum yetmezliği tedavisi gören İlhan Aktaş ve eski eşi Nevcihan Aktaş, hastanede yeniden evlendi. Nikaha diğer hastalar ve sağlık personeli de katıldı.

Tuzla'da 48 gündür pnömotoraks solunum yetmezliği tedavisi gören 62 yaşındaki İlhan Aktaş, 5 yıl önce boşandığı 60 yaşındaki Nevcihan Aktaş ile tedavi gördüğü hastanede yeniden hayatını birleştirdi. Çiftin hasta odasında ikinci baharlarına 'evet' dediği nikaha diğer hastalar ve hastanede görevli sağlık personeli de katıldı.

İstanbul'da yaklaşık 2 aydır pnömotoraks solunum yetmezliği tedavisi gören 62 yaşındaki İlhan Aktaş'a solunum yetmezliği ve hipertansiyon teşhisi konuldu. 48 gün boyunca Tuzla Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde solunum cihazına bağlı şekilde tedavi altına alınan Aktaş, midesine takılan tüple beslenmek zorunda kaldı. Zor günler geçiren Aktaş, 5 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi 60 yaşındaki Nevcihan Aktaş'la çocuklarının aracı olmasının ardından tedavi sürecinde tekrar iletişime geçti. Bu süreçte ikili yeniden evlenmeye karar verdi. Tedavi sürecinde birbirlerinden ayrılmayan çift, Tuzla Devlet Hastanesinde yeniden evlendi. Hasta odasında nikahı kıyılan çiftin şahitliğini ise Başhekim Selçuk Bozhalil ve hemşire yaptı. Yapılan nikah törenine palyatif servisinde tedavi gören diğer hasta ve refakatçiler de katıldı.

Tuzla Devlet Hastanesi'nde kıyılan nikahın ardından konuşan Başhekim Selçuk Bozhalil, "İlhan Aktaş isimli hastamız daha önce evlenip boşandığı eşiyle tekrar nikah yapmak için bizlere müracaat etti. Gerekli kanuni işlemler ve raporlamalar yapıldıktan sonra Tuzla Belediyesinin nikah memurunun eşliğinde nikahı gerçekleştirdik. Evlenen çiftimize Allah'tan mutluluklar diliyoruz" dedi.

Yıllar sonra hasta eşiyle tekrar evlenen Nevcihan Aktaş, "Çok mutluyum, çocuklarım açısından mutluyum, eşim açısından mutluyum ve ona hizmet etmekten gurur duyuyorum. Çocukları ve eşimi mutlu etmek istedim. Çok istiyordu, mutlu olsun istedim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Hipertansiyon İstanbul Tuzla Sağlık Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i! Haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım? Vergisiz telefon ne zaman alınabilir? Vergisiz telefon ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı? Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı! Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Kimlerin prim borçları silinecek? Masterchef dün kim potaya gitti? Masterchef eleme adayları kimler oldu? Bugün halka arz var mı? 30 Kasım bugün hangi halka arzlar var? Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Club Brugge hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title