Tuzla'da Tedavi Gören Çift Hastanede Evlendi

Tuzla'da pnömotoraks solunum yetmezliği tedavisi gören İlhan Aktaş ve eski eşi Nevcihan Aktaş, hastanede yeniden evlendi. Nikaha diğer hastalar ve sağlık personeli de katıldı.

Tuzla'da 48 gündür pnömotoraks solunum yetmezliği tedavisi gören 62 yaşındaki İlhan Aktaş, 5 yıl önce boşandığı 60 yaşındaki Nevcihan Aktaş ile tedavi gördüğü hastanede yeniden hayatını birleştirdi. Çiftin hasta odasında ikinci baharlarına 'evet' dediği nikaha diğer hastalar ve hastanede görevli sağlık personeli de katıldı.

İstanbul'da yaklaşık 2 aydır pnömotoraks solunum yetmezliği tedavisi gören 62 yaşındaki İlhan Aktaş'a solunum yetmezliği ve hipertansiyon teşhisi konuldu. 48 gün boyunca Tuzla Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde solunum cihazına bağlı şekilde tedavi altına alınan Aktaş, midesine takılan tüple beslenmek zorunda kaldı. Zor günler geçiren Aktaş, 5 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi 60 yaşındaki Nevcihan Aktaş'la çocuklarının aracı olmasının ardından tedavi sürecinde tekrar iletişime geçti. Bu süreçte ikili yeniden evlenmeye karar verdi. Tedavi sürecinde birbirlerinden ayrılmayan çift, Tuzla Devlet Hastanesinde yeniden evlendi. Hasta odasında nikahı kıyılan çiftin şahitliğini ise Başhekim Selçuk Bozhalil ve hemşire yaptı. Yapılan nikah törenine palyatif servisinde tedavi gören diğer hasta ve refakatçiler de katıldı.

Tuzla Devlet Hastanesi'nde kıyılan nikahın ardından konuşan Başhekim Selçuk Bozhalil, "İlhan Aktaş isimli hastamız daha önce evlenip boşandığı eşiyle tekrar nikah yapmak için bizlere müracaat etti. Gerekli kanuni işlemler ve raporlamalar yapıldıktan sonra Tuzla Belediyesinin nikah memurunun eşliğinde nikahı gerçekleştirdik. Evlenen çiftimize Allah'tan mutluluklar diliyoruz" dedi.

Yıllar sonra hasta eşiyle tekrar evlenen Nevcihan Aktaş, "Çok mutluyum, çocuklarım açısından mutluyum, eşim açısından mutluyum ve ona hizmet etmekten gurur duyuyorum. Çocukları ve eşimi mutlu etmek istedim. Çok istiyordu, mutlu olsun istedim" dedi. - İSTANBUL