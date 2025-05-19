Türkiye ve Ukrayna Sağlık Bakanlıkları Arasında İş Birliği Anlaşması

Türkiye ve Ukrayna Sağlık Bakanlıkları Arasında İş Birliği Anlaşması
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Asamblesi'nde Ukrayna Sağlık Bakanı'nın heyeti ile bir araya geldi ve iki ülke sağlık bakanlıkları arasında mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle bulunduğu Cenevre'de, Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl 78'incisi düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle bulunduğumuz Cenevre'de, Ukrayna Sağlık Bakanı Sayın Viktor Liashko ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Görüşmemizin ardından, 'Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Ukrayna Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Önümüzdeki dönemde, sağlık alanındaki iş birliklerimizin daha da pekişeceğine gönülden inanıyor; attığımız imzaların ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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