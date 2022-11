Türkiye, sağlık turizminde dünya başkenti olma yolunda! Yüz binlerce turist geliyor, en çok 2 işlem tercih ediliyor

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS) tarafından hazırlanan bir rapora göre Türkiye, dünyada en fazla estetik uygulama yapan beşinci ülke oldu. Sağlık hizmeti almak üzere Türkiye'ye gelen turistler tarafından en çok tercih edilen branşlar ise saç ekimi, estetik, diş, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek tedavisi olarak sıralanıyor. Türkiye en çok saç ekimi ve burun estetiği alanında tercih ediliyor.

SEKTÖR SALGINA RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

2019 yılında Türkiye'ye sağlık turizmi için gelenlerin sayısı 600 bini aşarken bu rakam, koronavirüs salgınına rağmen 2021 yılında 700 bini buldu. Koronavirüs salgınına rağmen sektör yüzde 1,8'lik bir büyüme sağladı. 2022 yılının ilk on ayında ise toplam 876.521 kişi sağlık hizmeti almak için ülkemize geldi. Bu rakamın yıl sonuna kadar artması, 2023 yılında ise katlanarak yükselmesi öngörülüyor. Nitekim hedef, 2023 yılında 2 milyon uluslararası hastayı Türkiye'de tedavi etmek.

TÜRKİYE'YE OLAN YOĞUN İLGİ TÜİK VERİLERİNE DE YANSIDI

Sağlık turizminde Türkiye'nin geldiği nokta, TÜİK kayıtlarına da yansıdı. TÜİK verilerine göre Türkiye'yi sağlık amaçlı ziyaret edenlerden elde edilen gelir 2021 yılı itibarıyla 1 milyar dolar oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde söz konusu gelirin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 artarak 332 bin dolar seviyesinin üzerine çıktığı görüldü. Buna karşın, sağlık hizmeti ihracatından elde edilen gelirin, ölçülenin çok daha üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da sağlık hizmeti almak üzere Türkiye'ye gelen ziyaretçilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2022 yılında ise yaklaşık 4 milyar dolarlık bir sağlık hizmeti ihracatına ulaşılacağı tahmin edilmektedir." ifadesini kullanmıştı.

CAZİP KOŞULLAR VE BAŞARILI OPERASYONLAR TERCİH SEBEBİ OLUYOR

Peki, Türkiye'yi yabancıların gözünde sağlık ve güzellik kadar ciddi bir konuda güvenilir yapan özellikler nedir? Turistik açıdan her milletten insanı cezbetmesinin yanında Türkiye'de sunulan ekonomik paketler, konforlu otellerde konaklama rahatlığı ve elbette alanında iyi isimlerin sunduğu hizmetler, turistlerin bu konuda ülkemizi tercih etmesine neden oluyor.

Türkiye'nin sağlık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında sayılması ve sağlık hizmetleri talebini olumlu yönde etkileyecek çok çeşitli turizm olanaklarının bulunması sonrasında alanında büyük başarı gösteren Eunike Health ile tanıştık. Eunike Health birçok ülkeden misafirlerini Türkiye'de ev konforunda ağırlıyor, uzman isimlerin yaptığı başarılı operasyonlarla onları ülkelerine büyük bir gülümseme ile uğurluyor.

"YILLARDIR HAYALİNİ KURDUKLARI GÖRÜNÜME UYGUN FİYATA ULAŞABİLMELERİNİ SAĞLIYORUZ"

Eunike Health CEO'su Bilal Teymur medikal estetik, diş estetiği, saç ekimi ve burun operasyonları noktasında hizmet verdiklerini belirterek yürüttükleri operasyon sürecini anlattı. Teymur, "Düşündüğünüz estetik operasyonun tüm sürecinde, randevunuzun planlanmasından ameliyat sonrası takip sürecine kadar misafirlerimizin yanınızda oluyoruz. Hastalarımızın yıllardır hayalini kurdukları görünüme büyük bir kolaylık ve uygun fiyatlar ile ulaşabilmesini sağlıyoruz. Çoğu hasta Türkiye'de ameliyat olmayı tercih ediyor çünkü Türkiye'de cerrahi tedavi diğer batı ülkelerine göre yüzde 90 daha ekonomik. Hem devletin hem de özel sektörün yatırımları sayesinde her geçen gün iyi tasarlanmış klinikler, yeni ve modern cihazlar ve tesisler geliştiriliyor. Eunike Health'te çok sayıda iyi eğitimli, yetenekli ve deneyimli plastik cerrahımız var. Yetkinlikleri her zaman Uluslararası Tabipler Birliği ve Türk Estetik Plastik Cerrahi Derneği (TSAPS) dahil olmak üzere tıp derneklerinin denetimi altındadır." ifadelerini kullandı.

"İLK ANDAN TEDAVİ SONRASI TAKİBE KADAR HER AŞAMADA YANLARINDAYIZ"

Misafirlerinin ihtiyacı olabilecek her şeyi tek tek düşünüp onların yerine planladıklarını belirten Bilal Teymur, "Misafirlerimiz ziyaretlere dair herhangi bir endişe taşımıyor. Çünkü iletişim, konaklama ve ulaşım gibi konularda ihtiyaç duyulabilecek her türlü desteği sağlıyoruz. Randevunun oluşturulduğu andan tedavi sonrası takibe kadar tedavinin her aşamasında onlara eşlik ediyoruz. Tüm personelimiz Türkçe, İngilizce ve Almanca biliyor. Ayrıca doktorlarla yapılan tüm toplantılarda hazır bulunacak ve durumu tam olarak anlamalarına yardımcı olacak bir asistan hizmetini de misafirlerimize sunuyoruz." dedi.