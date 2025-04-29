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Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi üzerinden sağlığı tehlikeye atan ürünleri bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Güncellenen listede hile yapılan birçok ürün yer alırken zincir marketlerde satılan bir peynir markası ise dikkat çekti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelleyerek vatandaşların sağlığını korumak ve vatandaşları bilgilendirmek adına listelerini yenilemeye devam ediyor.

Sucuk, peynir, zeytinyağı, bal derken aylardır birçok üründe taklit veya tağşiş yapan markalar ifşa ediliyor.

Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

ÜÇ HARFLİ MARKET ZİNCİRİNDE SATILAN PEYNİR DİKKAT ÇEKTİ

Güncellenen 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde yine birçok zeytinyağı, bal, et, köfte ürünü tespit edilirken listenin en çok dikkat çeken ürünü birçok kişinin sık sık ziyaret ettiği üç harfli markette de satılan 'Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne ait olan 'Ekici Tam Yağlı Eritme Peyniri (Üçgen Peynir)' oldu. Söz konusu peynirin yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıAkÇalı:

ne yiyeceğiz kardeşim biz ya

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Haber Yorumlarıslim shady:

Şuan öyle bir durumdayız ki bize bu haber dolandırıcılık olarak gelmiyor. Yani içinde domuz yağı olmadığı sürece, gress bile koysanız bize normal gelir.

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Haber YorumlarıCENGAVER:

yağ oranın düşük olmasına razıyız, başka bişey koymasınlarda.

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Haber YorumlarıAhmet Celikci:

Tabire bakarmısınız “Üç harfli market zinciri” nasıl bir haber anlayışıdır bu!!!

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Haber Yorumlarıahmet kasap:

YAĞ ORANINA HİÇ DİKKAT ETMİYORUZ BU KADAR ÖNEMLİ DEMEK Kİ

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

hikaye anlatıyor.madem öyle kapat gitsin.adi kimin aklında kalacak.

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Haber YorumlarıMehmet Karaca:

firma cuzi miktarda ceza ödüyor. yine dikilen halk oluyor.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yağ oranının düşük olması önemli değil adı rakamla anılan üç harfli marketin peynirlerinde sağlığa zararlı natamisin var muhtemelen bunu üreticilerin çoğu yapıyor bu tespitten sonra firmaya yaptırım yapıldımı zararlı maddeyle üretip satmaya devam ediyormu haberimiz yok pazarlarda satılan sebze ve meyvelerdede pestisit çıktı eğer hükümetin niyeti bu şekilde emeklileri maaş vermemek için hayattan emekli etmekse yolu bu değil fahiş vergilerle yolduğu halkta zarar görür vergi alacak kimse bulamaz

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Haber YorumlarıMengele:

Alisverisimi yunanistandan yapiyorum cok sükür orada sahte ürün satman insan sagligina zarar verecek ürün satman imkansiz üretici kapatilir 20 sena hapis cezasi var yunanistanda size tavsiyem alisverislerinizi yunanistanda yapin vize kapida veriyorlar sonraki girislerde hic problem olmuyor

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıMustafa çelikkol:

Akp... insani yasatki devlet yasasin ülkeyi yöneten.

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