Türkiye'nin İlk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı

Güncelleme:
Ankara'da, Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde Türkiye'nin ilk aile sağlığı merkezi sigara bırakma polikliniği hizmete girdi. Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliği doğrultusunda açılan poliklinik, bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN ilk aile sağlığı merkezi sigara bırakma polikliniği, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimlerine ilişkin yönetmeliğin, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, sigara bırakma polikliniği hizmetleri birinci basamak sağlık kuruluşlarına taşındı. Yönetmelik doğrultusunda harekete geçen Ankara Sağlık Müdürlüğü, Türkiye'nin ilk aile sağlığı merkezi sigara bırakma polikliniğini, Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde hayata geçirdi. Açılış törenine Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe katıldı.

İl Sağlık Müdürü Kurtcebe, konuşmasında, "Ankara'da toplamda 460 tane aile sağlığı merkezimizde 1900 üzerinde birimle ve aile hekimimizle hizmet vermekteyiz. Bunlardan da bir kısmı yine eğitim aile sağlığı merkezi şeklinde yapılanmış durumda. Eğitim aile sağlığı merkezlerinin farkı, hem bir eğitim yuvası olması hem de aynı zamanda burada bizim halkımıza, vatandaşımıza aile sağlığı hizmetlerinin sunulmasıdır. Bağımlılıkla mücadelede bizim önem verdiğimiz hususlardan biri sigara bırakma polikliniklerini yaygınlaştırmaktır" dedi.

'MOBİL SİGARA BIRAKMA ARAÇ SAYIMIZ 225'E YAKLAŞTI'

Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol ise sigara bırakma polikliniği sayısının 850'ye çıkarıldığını ifade ederek, "İnşallah bu yıl sonuna kadar da Türkiye'nin her noktasında sigara bırakma polikliniği sayımızı bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra 1300'e yakın gezici timimiz, yaklaşık 4 bine yakın personelimizle tüm kafelere, vatandaşlarımızın bir araya geldiği alanlara giderek, tütünle mücadele konusunda profesyonellerimiz tarafından bilgi veriyoruz. Sadece ceza kesmeye gitmiyoruz artık kafede. Aynı zamanda bu sağlık okuryazarlığını artırmaya çalışıyoruz. Mobil sigara bırakma aracı sayımız Türkiye'de şu an 225'e yaklaştı" diye konuştu.

