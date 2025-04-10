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Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül bakteri tespit edildi. Firmaya para cezası uygulanırken, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıda ürünlerine yönelik denetimleri devam ediyor. Yapılan son denetimlerde Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül bakteri tespit edildi.

İL MÜDÜRLÜKLERİNE "TOPLATIN" TALİMATI

Denetle'nin paylaştığı habere göre; Bakanlık personelinin söz konusu üründen aldığı numunelerin laboratuvar incelemelerinde L. monocytogenes bakterisine rastlanırken, sağlığa zararlı ürünün toplatılması için il müdürlüklerine talimat yazısı gönderildi.

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Dağıtım yerlerine gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:"Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, İlimiz Soğucak Mah. 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde "Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" (STT 10/03/2025 - Parti no: 204124) ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır.

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir. İl müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde gerekli işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüzce bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim."

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Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıDurmus kavas:

Bu ülkede ne yapacağımızı şaşırdık ne alicamizi şaşırdık hepmi hile hepmi sknti ya

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Haber Yorumlarıalbatros :

para cezası ne ya? şaka mısınız siz?

Yorum Beğen176
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Haber YorumlarıLook At Me:

Şirket kapatıldı mı? Gözaltı tutuklama var mı? İlla birilerinin ölmesi mi gerekiyor?

Yorum Beğen173
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Şenpiliç'in ürünleri güvenilir ve sağlıklıdır. Bu işin içinde markayı kirletmek için dümenciler olabilir.

Yorum Beğen19
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Haber Yorumlarırhvz4byzsx:

kesin şen piliç akapeyle takışmıştır akapeden her dümen beklenir

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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Ne diyelim CENABI ALLAH kendilerine yemeyi nasip etsin sofranıza koymayacağınız ürünü millete yedirmeyin

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Piyasadaki tavuk ürünlerinin tamamı sağlığa zararlı zaten hızlandırılmış üretim biçiminden ürün haline getirilirken geçtiği aşamalar tamamı sorunlu acil büyütme suni yem ne ararsan var asla tüketilmemesi gerekir beyazet ihtiyacını balıkla karşılayın 3 tarafı deniz olan ülkede yanlış politikalar yüzünden kimse balık göremiyor toplumun buyuk kısmında balık tüketme alışkanlığı bile yok olsa bile 200 liraya küçücük hamsi satılınca insanlar tabi daha ekonomik tavuğa yöneliyor fakirlik başa bela

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Haber YorumlarıYusuf Dede:

Para cezası ağır olmuş. Kulaklarını çekip gönderseydiniz.

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Haber Yorumlarıcvbvz6pbcg:

teşekkürler zaten tarihde haberlere vermeniz tarımcı arkadaşlar

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Haber YorumlarıBen Kemal:

acaba hangi yandaşa alan açılıyor? köfteci yusuf meselesi ve stabucks meselesi ajlıma geldi.

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