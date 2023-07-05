- Türkiye'den Kuzey Makedonya'daki hastaneye sağlık desteği

ÜSKÜP - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren 8 Eylül Şehir Hastanesi'ne medikal ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki 8 Eylül Şehir Hastanesi'ne destek verdi. Yılda yaklaşık 4 bin hastaya hizmet eden 8 Eylül Şehir Hastanesi Endokrinoloji Bölümü'ne, osteoporoz (kemik erimesi) tespit tetkiklerinde ve tedavisinde kullanılan kemik yoğunluğu ölçüm cihazı (densitometre) desteği sağlandı. 8 Eylül Şehir Hastanesi'nde kurulan ilk Osteporoz Merkezi'nde kemik yoğunluğu ölçüm cihazının teslimi ve tanıtımı amacıyla açılış programı düzenlendi.

Programa Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Fatmir Mexhiti, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Muhammed Ünal, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt ve 8 Eylül Şehir Hastanesi Müdürü Prof. Dr. Hristijan Kostov katıldı. TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Muhammed Ünal konuşmasında, Kuzey Makedonya'da bin 200 proje hayata geçirdiklerini ve bunların 30 tanesinin sağlık sektöründe olduğunu söyledi. Anlamlı projenin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Ünal, "Bugün, burada kıymetli sağlık çalışanlarımızın faydalanması kapsamında kemik yoğunluğu ölçüm cihazı temini için bulunuyoruz. Tabii ki belli başlı özel hastanelerde bulunan bu cihazın bir kamu kurumuna, kamu hastanesine gelmesinin mutluluğu içindeyiz. Vatandaşlarımıza hem sunulan hizmet kalitesinin arttırılması hem de daha çok Makedonyalı vatandaşlarımızın faydalanması için önem arz etmekte" dedi.

Sağlık Bakanı Fatmir Mexhiti de söz konusu yardım ile vatandaşlara kapsamlı sağlık hizmeti sağlama konusunda ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu belirtti. Bağışlanan cihazla zorluklarla doğrudan başa çıkılacağını ifade eden Mexhiti, "Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın bu önemli bağışı için şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu densitometrenin kullanıma sunulmasıyla birlikte sağlık hizmetlerinde karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri olan osteoporozun teşhis ve tedavisine yönelik koşullar iyileştirilecek ve hastalarımızın hizmetlere zamanında erişimi sağlanacaktır" diye konuştu.

8 Eylül Şehir Hastanesi Müdürü Prof. Dr. Hristijan Kostov ise söz konusu cihaz sayesinde hastanenin 50 yıllık tarihinde endokrinoloji bölümü bünyesinde ilk kez Osteoporoz Merkezi kurulduğunun altını çizdi. Açılan yeni merkezde kemik sorunları yaşayan hastaların tedavi edileceğini söyleyen Kostov, "Sağlık sistemimizi, sağlık becerilerimizi iyileştiren, hastanemizdeki ve ülke genelinde tetkik kapasitelerini artıran TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi. Öte yandan cihaz, ortopedi, radyoloji, romatoloji ve fizik tedavi bölümleri tarafından da kullanılabilecek.