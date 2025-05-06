Türkiye'de Her 12 Yetişkinden Biri Astım Hastası

DÜNYA Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 340 milyon kişinin astım hastası olduğunu belirten, Doç. Dr. Zafer Aktaş, " Türkiye'de ise, Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, her 12 yetişkinden biri ve her 8 çocuktan biri astım hastası. Astım tamamen tedavi edilemese de uygun takip ve tedaviyle kontrol altına alınabilir" dedi.

Güven Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Zafer Aktaş, 6 Mayıs Dünya Astım Günü kapsamında yaptığı açıklamada, astımın dünyada ve Türkiye'de milyonlarca insanı etkileyen kronik bir solunum yolu hastalığı olduğunu belirtti. Astımın tamamen tedavi edilemese de uygun takip ve tedaviyle kontrol altına alınabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Aktaş, hastalıkla ilgili farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Zafer Aktaş, astımın hava yollarında kronik inflamasyona bağlı olarak gelişen daralma, ödem ve aşırı duyarlılık hali olduğunu belirterek, "Astım, ataklar halinde seyreden; nefes darlığı, hışıltılı solunum, öksürük ve göğüste sıkışma hissi gibi belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır. Hastalığın şiddeti kişiden kişiye değişebilmektedir. Bazı hastalarda belirtiler yalnızca alerjen temasında veya egzersizle ortaya çıkar, bazılarındaysa yıl boyunca devam edebilir" diye konuştu.

'EN ÖNEMLİ TETİKLEYİCİ POLEN, EV TOZU, SİGARA DUMANI'

Astımın en sık alerjenler tarafından tetiklendiğini belirten Doç. Dr. Aktaş, "Ev tozu akarları, polenler, küf mantarları, hayvan tüyleri gibi alerjenler astım ataklarını başlatabilir. Ayrıca sigara dumanı, hava kirliliği, soğuk hava, enfeksiyonlar ve stres de astımı kötüleştirebilen çevresel faktörler arasında yer alır. Bu tetikleyicilerden mümkün olduğunca uzak durmak, tedavinin etkinliğini artırır" dedi.

'DOĞRU TEŞHİS, TAKİP VE TEDAVİ'

Astımın doğru tanı ve bireye özel tedavi planlamasıyla kontrol altında tutulabileceğini belirten Aktaş, "Her hastanın hastalık seyri ve tetikleyici faktörleri farklıdır. Bu nedenle kişiye özel bir izlem planı yapılmalıdır. Astım tedavisinde genellikle solunum yoluyla uygulanan ilaçlar kullanılır. Ancak bu ilaçların düzenli, doğru teknikle ve hekimin önerdiği şekilde kullanılması çok önemlidir. Takip randevuları ihmal edilmemeli, belirtiler hafiflese bile ilaç tedavisi kesilmemelidir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE 12 YETİŞKİNDEN BİRİ ASTIM HASTASI'

Doç. Dr. Zafer Aktaş, astımın sadece bireysel bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda küresel bir halk sağlığı problemi olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 340 milyon kişi astım hastası. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, her 12 yetişkinden biri ve her 8 çocuktan biri astım hastası. Üstelik bu kişilerin önemli bir kısmı ya tanı almamış durumda ya da tedaviye düzenli şekilde devam etmiyor."

'ÇOCUKLARDA DA YAYGIN'

Astımın çocuklarda da oldukça yaygın görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Aktaş, özellikle sık bronşit geçiren, gece öksürüğü olan veya koşunca öksürük nöbetleri yaşayan çocuklarda astımdan şüphelenilmesi gerektiğini belirterek, "Çocukluk çağı astımı zamanında fark edilirse, çocuğun hem fiziksel hem psikolojik gelişimi olumlu yönde etkilenir. Dünya Astım Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim: Astım, erken tanı ve düzenli takip ile kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Nefes darlığı, öksürük ve göğüste baskı hissi yaşayan herkes mutlaka bir uzmana başvurmalı; tedavisini ihmal etmemeli, takiplerini aksatmamalıdır" dedi.