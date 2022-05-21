Koronavirüste 21 Mayıs verileri açıkladı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi vefat etti - Haberler

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Koronavirüste 21 Mayıs verileri açıkladı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi vefat etti

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Sağlık
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Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 1264 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 138 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 1264 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1219 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüste 21 Mayıs verileri açıkladı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi vefat etti

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 677 bin 323 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Sağlık

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