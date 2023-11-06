Türkiye Acil Servislerinde Hasta Sayısı Dünya Ortalamasının Üzerinde

TÜRKİYE Acil Tıp Vakfı'nın (TÜAT Vakfı) Antalya'da gerçekleştirdiği 3, Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan uzmanlar, Türkiye'nin acillerde bakılan hasta sayısı bakımından dünyanın ilk sıralarında yer aldığını kaydetti. Acil servislerde özellikle yeşil alanda bakılan hastaların büyük bir çoğunluğunun gerçek acil vakası olmadığına işaret eden TÜAT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Semih Korkut, 26 yıllık meslek hayatımda tüp bebek tedavisi için acil servise gelen hastalar dahi gördüm. Türkiye'de yıllık 140 milyona yakın hasta acil servislerde bakılıyor. Türkiye nüfusunun 2,5 katı demek bu. ABD'de yeşil alanda 4,5 saat olan bekleme süreleri İngiltere'de 8-9 saate çıkıyor. Bizde ise sadece 20-30 dakika dedi.

Türkiye Acil Tıp Vakfı (TÜAT Vakfı) tarafından 5-8 Kasım 2023 tarihleri arasında Antalya'da 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Acil Tıp Kongresi'ne 17 ülkeden 1000'in üzerinde bilim insanı katıldı. Acil Tıp kliniklerinde kritik hasta bakımı, toksikoloji ve travma hastalarına yaklaşım gibi konuların güncel bilgilerinin paylaşıldığı ve tartışıldığı kongrede düzenlenen basın toplantısına TÜAT Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak ile yönetim kurulu üyeleri Doç. Dr. Abuzer Coşkun, Doç. Dr. Mustafa Çalık, Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek, Prof. Dr. Özgür Söğüt, Doç. Dr. Semih Korkut ile Doç. Dr. Burcu Genç Yavuz katıldı. Toplantıda acil servislerde yıllık yaklaşık 140 milyona yakın hastanın muayene edildiği kaydedilerek bu sayının, tüm diğer branş poliklinik başvurularının yüzde 30'una tekabül ettiği vurgulandı. Ülkemizde yaklaşık 2 bin 500 acil serviste acil tıp uzmanları, acil tıp asistanları ve pratisyen hekimlerin hizmet verildiği kaydedilerek pandemi ve afetlerde acilcilerin her zaman en ön cephelerde olduğunun da altı çizildi.

15 GÜNDÜR KIZARILKLIĞI OLAN ACİL HASTASI DEĞİLDİR

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Semih Korkut, dünyanın birçok ülkesinde acilde bakılan hasta sayısının toplam hastaların binde 5'i kadar olduğuna işaret ederek bizde ise bu oranın yüzde 25'i bulduğunu belirterek, Acil sayılarımız gelişmiş ülkelerin çok çok üzerinde. Yıllık yaklaşık 140 milyonun üzerinde bir rakam. Bunda tabii ki sağlık hizmetlerine çok kolay ulaşabilmemizin etkisi var. 10-15 gündür vücudunda kızarıklık olan bir hasta, acil servise gelmemeli örneğin. Bunu, bizim halk eğitimiyle anlatmamız lazım. Ben meslek hayatımda tüp bebek yaptırmak için acile gelen 5-6 hastaya denk geldim. Okullarımızda sağlık eğitimi konusunda daha hassas davranılması gerekiyor dedi.