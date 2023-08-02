Türk ve Azeri hekimler Onkoloji ve Hematoloji Zirvesi'nde buluşuyor

İncir Health ve Bayındır Sağlık Grubu'nun Azerbaycan'daki Onkologiya ve Hematoligia Merkezi'yle gerçekleştireceği zirvede Türk ve Azeri hekimler yeni iş birlikleri için görüşecek. Ayrıca, Türkiye'nin sağlık sektöründeki potansiyeli ve sağlık turizmi tanıtılacak.

Türk ve Azeri hekimler Onkoloji ve Hematoloji Zirvesi'nde Bakü'de bir araya geliyor. İncir Health ve Bayındır Sağlık Grubu'nun Azerbaycan'daki Onkologiya ve Hematoligia Merkezi'yle 24 - 25 Eylül'de gerçekleştireceği zirveyle iki ülke arasında yeni iş birlikleri için görüşmeler yapılacak. Zirvede bine yakın doktor da sunumlarıyla uzmanlık alanlarına dair bilgiler paylaşacak.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri'nin (USHAŞ) açıkladığı verilere göre, 2022'de 1 milyon 258 bin insan sağlık sorunlarını çözmek adına tedavi hizmeti almak için Türkiye'ye gelirken, bu sayının yalnızca 2023'ün ilk yarısında 800 bine ulaştığı kaydediliyor. Çeşitli sağlık kurumları ise Türkiye'nin sektördeki potansiyelini ortaya çıkarırken, başarılarını yurt dışına da taşıyor. Son olarak İncir Health ve Bayındır Sağlık Grubu, Onkologiya ve Hematoligia Merkezi işbirliğiyle Azerbaycan'ın bas¸kenti Bakü'de 24 - 25 Eylül'de gerçekleştireceği Onkoloji ve Hematoloji Kongresi'nde, iki ülkenin hekimlerini buluşturacak. Baku'de düzenlenecek etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti bürokrat ve yetkilileri, Azerbaycan Sagˆlık Bakanlıgˆı yetkilileri ve sagˆlık turizmi temsilcileri de katılacak.

Kongrenin düzenlenmesindeki hedefin Türkiye'nin sagˆlık sektörü ve turizmindeki yüksek potansiyelini aktarmak olduğunu söyleyen İncir Health CEO'su Dr. Fedakar Günsili, konuya dair şu açıklamada bulundu:

"Ülkemiz, sağlık sektöründeki başarı ivmesini sürekli artırıyor. Biz de Bayındır Sağlık Grubu'yla birlikte Azerbaycan'ın önde gelen cerrahlarıyla Türkiye'deki paydas¸ları arasında köprü kurulması için harekete geçtik. Onkoloji ve Hematoloji Zirvesi'yle ülkemizin sağlık sektöründe yeni işbirliklerine imza atmasına, hekimlerimizin adını yurt dışında da duyurmasına aracılık ettiğimiz için gurur duyuyoruz."

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ İŞ BİRLİKLERİ YAPILACAK

Dr. Fedakar Günsili'den edinilen bilgilere göre, Onkoloji ve Hematoloji Zirvesi'nde Türkiye'nin sağlık sektöründeki potansiyelini göstermenin yanı sıra organizasyona katılan kurumlar ve ziyaretçiler arasında yeni ticari ilişkiler ağı, tedavi ihtiyaçları noktasında da birebir temas kurma imkanı yaratılması hedefleniyor. Kongrede sağlık turizmi tanıtım stantları, konferanslar ve B2B seminerlerin yanı sıra, ikili iş görüşmeleri olmak üzere üç ayrı konsept uygulanacak. Azerbaycan'ın sağlık turizmiyle ilgilenen hastane, klinik, sigorta şirketleri ve seyahat acenteleriyle bir araya gelinerek görüşmeleri yapabilecek.

İncir Health'in öncülük ettiği kongreye katılan hekimler genel cerrahi, kadın doğum, onkoloji ve hematoloji olmak üzere belirlenen 5 ayrı branşta sunum yapacak. Seminere, Doç. Dr. Ebru Ayvazoğlu, Prof. Dr. Ömer Çobanoğlu, Prof. Dr. Gökhan Moray, Prof. Dr. Ali Uğur Ural, Doç. Dr. Ece Esin ve Prof. Dr. Okan Akhan'ın da aralarında bulunduğu, aktif olarak görev yapan 20'ye yakın doktor katılacak.